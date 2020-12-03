Неиспользованный шанс: «Зенит» разгромно уступил «Брюгге» в Лиге чемпионов и досрочно вылетел из еврокубков

«Зенит» на выезде крупно уступил «Брюгге» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3) и потерял последние шансы на выход в плей-офф еврокубков. В середине первого тайма хозяевам удалось открыть счёт благодаря ошибке 19-летнего Данилы Прохина. А после перерыва правила в своей штрафной нарушил Далер Кузяев. В свою очередь, турецкий судья Сердар Гёзюбююк отменил сразу два гола подопечных Сергея Семака.

Последний шанс «Зенита»

К матчу предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» подошёл на последнем месте в квартете F. Мало кто перед началом турнира мог предположить, что в первых четырёх матчах петербуржцы наберут только одно очко, сыграв вничью с «Лацио» — 1:1.

И уж точно тяжело было предсказать, что в стартовой встрече подопечные Сергея Семака уступят дома «Брюгге» (1:2), на тот момент потерявшему целый ряд лидеров из-за вспышки коронавируса.

Таким образом, ответная игра в Бельгии превратилась для российского коллектива в решающую. Если шансы на продолжение борьбы в ЛЧ «Зенит» потерял, то победа на стадионе «Ян Брейдель» оставляла гостям возможность на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Правда, в преддверии матча с серьёзными кадровыми проблемами столкнулись уже сами петербуржцы. Так, из-за травм команда лишилась сразу четырёх защитников: Деяна Ловрена, Вячеслава Караваева, Дугласа Дос Сантоса и Даниила Кругового.

Что касается опорных полузащитников Вендела и Магомеда Оздоева, то Семак признавался, что, даже если они и сумеют восстановиться, «вряд ли смогут серьёзно помочь». Наконец, под вопросом находилось участие в игре капитана «Зенита» Артёма Дзюбы. В предыдущем туре ЛЧ он поразил ворота «Лацио», но получил повреждение в самой концовке матча РПЛ с «Арсеналом», с которым действующий чемпион России неожиданно разошёлся миром — 0:0.

В результате 32-летний форвард всё же не попал в заявку. Зато с первых минут неожиданно вышел на поле Дуглас. А вот пару Ярославу Ракицкому в центре обороны вынужденно составил юный Данила Прохин. Для 19-летнего футболиста данный матч стал дебютным в ЛЧ. Место же на правом крае обороны занял номинальный полузащитник Алексей Сутормин.

Дуэт в опорной зоне составили Вильмар Барриос и Далер Кузяев. А с флангов расположившихся на острие атаки Сердара Азмуна и Александра Ерохина поддерживали Малком и Себастьян Дриусси.

Отменённый гол Азмуна при равном счёте

Обе команды начали матч в достаточно неспешном темпе. «Брюгге» не стремился во что бы то ни стало с первых минут подавить соперника высоким прессингом, но и «Зенит» оказался не слишком активен.

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При этом первым ударом отметились именно гости. Малком совершил проход с мячом на чужой половине поля и неточно пробил в дальний угол. А уже в следующей атаке петербуржцы были близки к тому, чтобы заработать пенальти. Ерохин ворвался в чужую штрафную, и пытавшийся остановить его Одилон Коссуну явно сыграл рукой. Однако судья зафиксировал офсайд у Александра.

Наконец, положение вне игры помешало «Зениту» открыть счёт в середине первого тайма. Азмун в касание с линии вратарской замкнул прострел всё того же Ерохина с правого фланга, но российский полузащитник «Зенита» вновь оказался в офсайде.

Вторую половину тайма активнее провёл уже «Брюгге». Подопечные Филиппа Клемана подавляли соперника фирменным высоким прессингом, как это было в очном матче команд в Санкт-Петербурге, и вынуждали их ошибаться.

В результате судьбоносную помарку допустил самый молодой футболист петербуржцев — дебютант ЛЧ Прохин. Впрочем, не лучшим образом в данной ситуации сыграл и Сутормин, который позволил оппоненту выполнить прострел с левого фланга. 19-летний защитник успел прервать передачу, но выбил мяч прямо на Шарля де Кетеларе, которому не составило труда с ходу нанести сильный удар в ближнюю девятку. Вопросы возникли и к Кузяеву с Барриосом, которые не удержали опорную зону.

В оставшееся до перерыва время бельгийская команда вполне могла увеличить преимущество в счёте, если бы не Михаил Кержаков. Опытный вратарь «Зенита» справился как с опасным ударом Ханса Ванакена головой после подачи корнера, так и с неприятным выстрелом Ноа Ланга из левого угла штрафной прямо по центру ворот.

«Зенит» же вовсе перестал угрожать чужим воротам. Абсолютно незаметен был и Азмун, который практически не получал мяч. Неудивительно, что по итогам первого тайма гости занесли себе в актив лишь один неточный удар.

Бесславный конец для петербуржцев

После перерыва Семак неожиданно решил провести тройную замену. Причём если рокировка захромавшего Ерохина на Оздоева скорее всего была обусловлена травмой, то выход на поле Кругового вместо Ракицкого и Андрея Мостового вместо Дриусси носил тактический характер.

И появление на левом фланге обороны активного Кругового помогло «Зениту» активно начать второй тайм. Один из первых рейдов молодого защитника по краю завершился опасным прострелом в чужую штрафную. Вратарь Симон Мньоле в данной ситуации допустил ошибку и отразил мяч прямо на Кузяева, но Далер перед тем, как отправить снаряд в створ, подыграл себе рукой. Так судья Сердар Гёзюбююк отменил второй гол «Зенит» в этом матче.

Впрочем, по инерции петербуржцы ещё продолжали атаковать. Начали проходить у них и передачи из глубины. Вновь стал заметен Азмун. Казалось, ещё немного, и гостям, наконец, удастся забить.

Однако вместо того, чтобы поразить чужие ворота, подопечные Семака пропустили крайне нелогичный гол. На этот раз в собственной штрафной грубо ошибся Кузяев. Пытаясь выбить мяч из-под ног у Де Кетеларе, полузащитник нарушил правила, и рефери сразу же указал на «точку». Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Ханс Ванакен. Бельгиец развёл Кержакова и мяч по разным углам.

После этого игру можно было заканчивать, поскольку стало очевидно, что «Зениту» спастись в данной ситуации практически нереально. Да и сил, как физических, так и, в первую очередь, моральных у команды не осталось несмотря на замены. Не сильно помог гостям и выход на поле молодых Данилла Шамкина и Леона Мусаева.

Мало того на 73-й минуте «Брюгге» довёл счёт до разгромного. Эммануэль Деннис раскачал на правом фланге Кругового и выполнил прострел в штрафную. В свою очередь Прохин позволил Ноа Лангу спокойно принять мяч практически на линии вратарской и отправить его в угол.

Так бесславный текущий сезон ЛЧ оказался для «Зенита» фактически завершён. После пяти туров в активе петербуржцев значится лишь очко и они потеряли последние шансы на выход в плей-офф ЛЕ. Подопечные Семака второй год подряд финишируют на последнем месте в группе ЛЧ.