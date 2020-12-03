Историческая победа: как «Краснодар» обыграл «Ренн» и пробился в плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» на своём поле взял верх над французским «Ренном» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу и стал первой российской командой, одержавшей победу в нынешнем еврокубковом сезоне. Встреча завершилась со счётом 1:0, а автором единственного гола стал Маркус Берг. Этот успех позволил подопечным Мурада Мусаева набрать четыре очка и гарантировать себе путёвку в плей-офф Лиги Европы.

В преддверии пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» и «Ренн» имели в своём активе по одному баллу и занимали последние два места в квартете E. Обе команды уже лишились даже теоретических шансов на выход в плей-офф, но не потеряли турнирную мотивацию. Третья строчка давала возможность получить путёвку в 1/16 финала Лиги Европы, а победитель очного противостояния автоматически становился её обладателем. При этом в случае ничьи соперники также сохраняли шансы на продолжение еврокубковой кампании, но фаворитами уже считались футболисты из Франции. В заключительной встрече они дома принимали «Севилью», в то время как подопечным Мурада Мусаева предстояла игра на выезде с «Челси».

В пользу «Краснодара» говорил не только статус хозяина, но и серьёзные кадровые проблемы оппонента. По разным причинам во встрече не смогли принять участие сразу пятеро футболистов «Ренна», большинство из которых имеют твёрдое место в основе. На поле не смогли выйти голкипер Альфред Гомис, защитники Даниеле Ругани и Наиф Агуэрд, полузащитник Мартен Терье и лучший бомбардир коллектива в сезоне Серу Гирасси. В 15 матчах форвард записал на свой счёт пять голов, два из которых были оформлены в Лиге чемпионов.

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Что касается хозяев, то в ключевом матче еврокубкового сезона они предстали в практически оптимальном составе. В лазарете остались лишь фланговые защитники Сергей Петров и Дмитрий Стоцкий, не выходившие на поле с октября и июня соответственно. Место в воротах занял Матвей Сафонов, пропустивший две недели из-за сомнительного теста на коронавирус, а атакующую четвёрку сформировали Реми Кабелла, Виктор Классон, Вандерсон и Маркус Берг. Можно было ожидать, что после ряда грубейших ошибок и стычки с Юрием Газинским в концовке противостояния с «Севильей» Мусаев всё же оставит на скамейке Кайо, но бразилец вновь оказался в старте.

Начало матча получилось обнадёживающим для фанатов «быков». Уже на второй минуте хозяева могли отличиться после удара Тонни де Вильены. Вандерон и Классон пытались разыграть двухходовку, но пас на шведа был прерван защитником. Однако голландец оказался на подборе и мощно пробил с 25 метров. Мяч пролетел чуть выше перекладины, но запасной голкипер гостей Ромэн Сален заметно заволновался.

Ещё несколько минут краснодарцы поддавливали своего соперника, но атакующий порыв довольно быстро иссяк. Полудублирующий состав «Ренна» выровнял игру и стал всё чаще беспокоить противника резкими контратаками. Активнее других смотрелся Бенжамен Бурижо. Сначала он попытался пробить из пределов штрафной, но попал в защитника, а затем чуть было не заработал 11-метровый. Вингер упал во вратарской после контакта с Игорем Смольниковым, но шотландский арбитр Уильямс Коллам не увидел нарушения правил. Правда, наступление французов продолжилось и уже несколько секунд спустя Адриен Юну всё же побеспокоил Сафонова. В этом ему помог Газинский, допустивший грубую ошибку при обработке.

«Краснодар» быстро отреагировал на вспышку активности «Ренна» и вторую половину тайма провёл в доминирующей манере. Подопечные Мусаева нанесли восемь ударов по воротам Салена, но так и не сумели оправить мяч в сетку. Опасно бил Кабелла, а Берг и вовсе имел две отличных возможности вывести «быков» вперёд. Сначала он здорово открылся на линии офсайда и ворвался в штрафную, но не смог исполнить передачу на открывавшегося параллельно Классона, а затем не забил с пяти метров. В концовке коллектив Жюльена Стефана попытался ответить, но ограничился лишь очередной попыткой сверхактивного Бурижо.

Помимо реализации, Мусаеву вряд ли было к чему придраться в действиях своих футболистов в первом тайме. После перерыва на поле ожидаемо вышел тот же состав, однако характер игры сильно изменился. «Ренн» стал выглядеть заметно собраннее, а также стал всё чаще нащупывать слабые места в обороне оппонента. Одним из таких оказался правый фланг защиты «Краснодара», где 18-летний Жереми Доку стал всё чаще оставлять не у дел Смольникова. Уже на 47-й минуте юный бельгиец ворвался в штрафную, разобрался с тремя опекунами, после чего пробил в ближний угол. Сафонов был начеку и справился.

Можно было предположить, что подопечные Мусаева постараются вернуть себе инициативу, однако давление на ворота «быков» не спадало. Пусть гости и не часто создавали моменты, зато контролировали мяч (60% — 40%) и практически свели к нулю опасность у собственных ворот. А на 57-й минуте опасным ударом из-за пределов штрафной отметился Джеймс Леа Силики. Всё тот же Доку здорово сместился с фланга в центр и исполнил поперечную передачу, а француз пробил сходу.

Примечательно, что тренеры команд практически одновременно пришли к выводу о необходимости внести изменения. Мусаев выпустил Магомеда-Шапи Сулейманова вместо находящегося в неидеальной форме Вандерсона, а Стефан сделал сразу две замены. Причём освежить он решил как среднюю, так и атакующую линии. В полузащиту вышел Клеман Гренье, а в атаку — Мбай Ньянг. Но организаторами гола выступили уже находившиеся на поле Александр Мартынович и Берг. Защитник удачно исполнил вынос и фактически вывел форварда один на один с Саленом. Швед оттёр от мяча обоих защитников и переиграл Салена.

Подобный результат не устраивал «Ренн», который попытался прижать противника к воротам, но сделать это сразу не получилось. «Быки» почувствовали уверенность и не только не давали сопернику создавать опасные моменты, но и сами чуть было не удвоили преимущество. Кабелла и Классон вновь сыграли очень тонко и довели мяч до Берга, но Маркусу не хватило точности.

Встреча могла бы закончиться гораздо более спокойно, но за пять минут до конца «Краснодар» потерял опорного хавбека. Газинский получил повреждение задней поверхности бедра и не смог продолжить матч. Его сменил Руслан Камболов, проведший в нынешнем сезоне суммарно 63 минуты.

В итоге, последние минуты получились крайне напряжёнными. «Ренн» устроил осаду ворот «Краснодара» и принялся создавать давление при помощи постоянных кроссов с флангов, но хозяева выстояли. Подопечные Мурада Мусаева дотерпели и не только принесли России первую победу в нынешнем еврокубковом, но и завоевали путёвку в плей-офф Лиги Европы.