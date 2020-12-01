Мусаев заявил о максимальном настрое «Краснодара» на матч с «Ренном» в ЛЧ

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче с «Ренном» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Мусаев заявил о максимальном настрое «Краснодара» на матч с «Ренном» в ЛЧ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Игра запланирована на 2 декабря в Краснодаре. В первом туре команды сыграли вничью (1:1).

Специалист считает, что соперники будут дополнительно мотивированы, поскольку не заслуживали поражения от «Челси».

«Нас ждёт ключевой матч с точки зрения того, кто выйдет в евровесну. Настрой на него максимальный, у нас нет времени жить вчерашним днём. В спорте всегда бывают тяжёлые моменты, все наши мысли только о «Ренне» и о том, как пройти дальше в Европе», — цитирует Мусаева ТАСС.

Ранее сообщалось, что футболист «Краснодара» Реми Кабелла сравнил Лигу 1 и РПЛ.

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