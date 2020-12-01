Футболист «Краснодара» Кабелла сравнил Лигу 1 и РПЛ

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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что не видит большой разницы между Российской премьер-лигой и французской Лигой 1, за исключением отсутствия в России клуба калибра ПСЖ.
Футболист «Краснодара» Кабелла сравнил Лигу 1 и РПЛ
  • РИА Новости

«Рассматривая в целом РПЛ и Лигу 1, если вынести за скобки ПСЖ, я не вижу большой разницы. Особенно если брать команды, которые в этом сезоне играют в Лиге чемпионов за Россию и за Францию», — сказал Кабелла перед матчем пятого тура Лиги чемпионов с «Ренном».

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2 декабря в Краснодаре. Начало встречи — в 20:55 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что впервые в истории женщина назначена главным арбитром на матч Лиги чемпионов.

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