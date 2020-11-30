Впервые в истории женщина назначена главным арбитром на матч Лиги чемпионов
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Об этом сообщается на сайте Союза арбитров профессиональных футбольных лиг Франции.
Фраппар назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо», который пройдёт 2 декабря в Турине.
Помогать ей будут соотечественники Хишам Закрани, Меди Рамуни — лайнсмены, а также резервный рефери Карим Абед. За работу VAR будет отвечать Бенуа Мийо.
Ранее сообщалось, что шотландская бригада арбитров рассудит матч между «Краснодаром» и «Ренном».