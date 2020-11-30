Впервые в истории женщина назначена главным арбитром на матч Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче мужской футбольной Лиги чемпионов в качестве главного арбитра.
Впервые в истории женщина назначена главным арбитром на матч Лиги чемпионов
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщается на сайте Союза арбитров профессиональных футбольных лиг Франции.

Фраппар назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо», который пройдёт 2 декабря в Турине.

Помогать ей будут соотечественники Хишам Закрани, Меди Рамуни — лайнсмены, а также резервный рефери Карим Абед. За работу VAR будет отвечать Бенуа Мийо.

Ранее сообщалось, что шотландская бригада арбитров рассудит матч между «Краснодаром» и «Ренном».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить