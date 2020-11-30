Впервые в истории женщина назначена главным арбитром на матч Лиги чемпионов

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче мужской футбольной Лиги чемпионов в качестве главного арбитра.

Об этом сообщается на сайте Союза арбитров профессиональных футбольных лиг Франции.

Фраппар назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо», который пройдёт 2 декабря в Турине.

Помогать ей будут соотечественники Хишам Закрани, Меди Рамуни — лайнсмены, а также резервный рефери Карим Абед. За работу VAR будет отвечать Бенуа Мийо.

Ранее сообщалось, что шотландская бригада арбитров рассудит матч между «Краснодаром» и «Ренном».