Шотландская бригада арбитров рассудит матч между «Краснодаром» и «Ренном»
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Помогать Колламу на боковых линиях будут соотечественники Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгричи, а резервным рефери назначен Николас Уолш.
За работу VAR будет отвечать англичанин Пол Тирни.
Встреча состоится 2 декабря в Краснодаре.
Ранее хавбек «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Краснодаром» в 13-м туре Российской премьер-лиги.