Шотландская бригада арбитров рассудит матч между «Краснодаром» и «Ренном»

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Шотландский судья Уильям Коллам назначен главным арбитром на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и французским «Ренном».
Шотландская бригада арбитров рассудит матч между «Краснодаром» и «Ренном»
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать Колламу на боковых линиях будут соотечественники Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгричи, а резервным рефери назначен Николас Уолш.

За работу VAR будет отвечать англичанин Пол Тирни.

Встреча состоится 2 декабря в Краснодаре.

Ранее хавбек «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Краснодаром» в 13-м туре Российской премьер-лиги.

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