Деменко назвал сильные стороны «Краснодара» в матче с «Ренном»

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко заявил, что у клуба есть шансы на победу над «Ренном» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
Деменко назвал сильные стороны «Краснодара» в матче с «Ренном»
  • Reuters

При этом ветеран назвал «Ренн» тяжёлой командой, с которой нелегко играть. Деменко считает, что с «Севильей» «быкам» было действовать проще, поскольку испанцы проповедуют более открытый футбол, чем французы.

«У «Краснодара» остались мотивация и желание реабилитироваться, чтобы попасть в Лигу Европы. Вот эта эмоциональность будет важна — фактор настроя, который должен мотивировать ребят, учить, что нужно играть с первой до последней минуты, биться, стараться, максимально выжимать свои моменты», — приводит слова Деменко «СЭ».

Деменко также подчеркнул, что игра с «Ренном» станет ключевой для «Краснодара» в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что российские клубы не могут выйти в плей-офф ЛЧ на протяжении пяти лет.

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