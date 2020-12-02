Деменко назвал сильные стороны «Краснодара» в матче с «Ренном»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко заявил, что у клуба есть шансы на победу над «Ренном» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

При этом ветеран назвал «Ренн» тяжёлой командой, с которой нелегко играть. Деменко считает, что с «Севильей» «быкам» было действовать проще, поскольку испанцы проповедуют более открытый футбол, чем французы.

«У «Краснодара» остались мотивация и желание реабилитироваться, чтобы попасть в Лигу Европы. Вот эта эмоциональность будет важна — фактор настроя, который должен мотивировать ребят, учить, что нужно играть с первой до последней минуты, биться, стараться, максимально выжимать свои моменты», — приводит слова Деменко «СЭ».

Деменко также подчеркнул, что игра с «Ренном» станет ключевой для «Краснодара» в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что российские клубы не могут выйти в плей-офф ЛЧ на протяжении пяти лет.