Поражение в концовке: как «Краснодар» пропустил на 95-й минуте и проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

«Краснодар» на своём поле потерпел поражение от «Севильи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2. На гол Ивана Ракитича хозяева ответили точным ударом восстановившегося после травмы Вандерсона, но на 95-й минуте позволили отличиться Муниру Эль-Хаддади. Подопечные Мурада Мусаева потерпели третье подряд поражение и лишились шансов на выход в плей-офф.

С точки зрения турнирных перспектив домашняя встреча с «Севильей» имела первостепенное значение для «Краснодара». Поражение окончательно лишало его шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, в то время как победа позволяла упрочить позиции в группе и надеяться на продолжение европейской кампании. Как минимум в менее статусной Лиге Европы. При этом рассчитывать на подобный исход было сложно хотя бы по той причине, что до настоящего момента ни одна российская команда не выиграла ни одного матча на международной арене в нынешнем сезоне. В свете этого ничья с испанцами также вполне могла считаться достойным результатом.

Подспорьем для этого стало отсутствие в составе соперника ряда ключевых исполнителей. Капитан «Севильи» Хесус Навас получил красную карточку в домашней игре с «Краснодаром» и не полетел в Россию, а в лазарете оказались сразу трое футболистов красно-белых. Яссин Буну заболел коронавирусом, а Сусо и Маркос Акунья не смогли принять участие в матче из-за травм.

Без потерь не обошлись и «быки». Но если тренерский штаб уже свыкся с травмами Сергея Петрова и Дмитрия Стоцкого, то отсутствие в заявке Матвея Сафонова стало крайне неприятным событием. Основной голкипер чёрно-зелёных сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной России и уже успел пропустить встречу 15-го тура РПЛ с «Тамбовом». Там место в «рамке» занял опытный Евгений Городов.

В итоге бывший голкипер «Ахмата» оказался в основе и в матче с «Севильей», но в целом Мурад Мусаев провёл довольно обширную ротацию состава. В нападении Алексея Ионова сменил Маркус Берг, в опорной зоне вместо Даниила Уткина вышел Кристоффер Олссон, а на левый фланг обороны — Кристиан Рамирес. Особого упоминания заслуживает возвращение в старт центрального защитника Кайо, в последнее время ставшего одним из самых критикуемых футболистов «Краснодара». Хорошей же новостью стало попадание в заявку Вандерсона, пропустившего более двух недель из-за повреждения.

Что касается гостей, то многочисленные потери заставили Юлена Лопетеги пойти на рискованный шаг и сыграть по схеме с тремя центральными защитниками. В последний раз специалист использовал её в феврале 2020 года и вряд ли остался разочарован. Гостевая встреча с «Хетафе» завершилась победой «Севильи» со счётом 3:0, а автором первого гола стал Лукас Окампос. Примечательно, что именно аргентинец стал организатором первой результативной атаки и в этом матче. Вингер прорвался по правому флангу и навесил в центр, но Кайо был начеку. Правда, длинный вынос не получился, а на подборе первым оказался Иван Ракитич. Хорват мощно пробил с лёта и оставил не у дел Городова.

Несмотря на статус хозяев, у «Краснодара» не получалось действовать первым номером. «Севилья» забрала себе мяч и превзошла соперника не только по проценту владения, но и по числу опасных моментов. Уже на 12-й минуте гости могли увеличить преимущество в счёте, но своим шансом не смог воспользоваться Жюль Кюнде. На этот раз Окампос по центру прорвался к чужим воротам, после чего отдал пас французскому защитнику. Тот на замахе легко убрал Кайо и пробил из пределов штрафной, но Городов выручил.

До окончания первого получаса встречи испанцы ещё дважды побеспокоили болельщиков российского клуба, но Городову не пришлось вступать в игру. Сначала Мунир Эль-Хаддади не попал в дальний угол с 27 метров, а затем неточный удар головой нанёс Диего Карлос. Хозяева же ответили лишь несколькими подходами, но ни разу не побеспокоили Томаша Вацлика.

В последние 15 минут тайма «Краснодар» успел как оказаться на волоске от второго пропущенного гола, так и вплотную подойти к ответному забитому мячу. Сначала Маркус Берг чуть было не помог организовать пенальти в собственные ворота. Швед неудачно обработал мяч в штрафной и угодил самому себе в руку. Оппоненты принялись апеллировать к арбитру, но Марко Гуида не стал указывать на точку. А в самой концовке Магомед-Шапи Сулейманов впервые пробил в створ ворот. Удар получился несильным и неопасным, но сумел немного подправить статистику.

Судя по всему, в перерыве Мусаев провёл серьёзную работу со своими подопечными, вследствие чего те вернулись на поле сверхмотивированными. За первые пять минут они создали два опасных момента, а Реми Кабелла и вовсе упустил 100%-ный шанс восстановить паритет. Француз отобрал мяч у зазевавшегося Неманьи Гуделя, обыграл Вацлика и покатил в пустые ворота, но на пути мяча возник Кюнде. Француз в подкате перевёл его в штангу, а Классону не хватило расторопности, чтобы сыграть на добивании.

Испанцы тут же постарались ответить, но удар Эль-Хаддади был заблокирован, а Люк Де Йонг пробил с лёта из пределов вратарской, но промахнулся. А уже спустя минуту сработало всем известное футбольное правило. Шведское трио в лице Берга, Классона и Олссона разыграло красивую многоходовку, а вышедший на замену Вандерсон завершил её точным ударом. Кюнде вновь пытался выступить в роли спасителя, но на этот раз не преуспел.

Не удержали «быки» ничью в концовке матча, к сожалению 😞#КраснодарСевилья – 1:2 pic.twitter.com/oYjPT167mx — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 24, 2020

А спустя пять минут шансы «Краснодара» на успех ещё более возросли. Левый защитник «Севильи» Серхио Эскудеро получил травму плеча и смог покинуть поле только на носилках. Замены по позиции не оказалось, ввиду чего вместо него вышел номинально центральный игрок обороны Карим Рекик. Также подуставшего Ракитича сменил Оливер Торрес, что сделало среднюю линию гостей менее изобретательной.

«Краснодар» ответил выходом на поле Ари и Тонни де Вильены, но взять контроль над игрой не сумел. Гости смотрелись опаснее и в период с 61-й по 80-ю минуту нанесли семь ударов по воротам хозяев. Причём последний из них возник во многом благодаря Газинскому и Кайо. Партнёры по команде устроили перепалку на поле и выключились из эпизода, позволив противникам дойти до собственной штрафной. У испанцев же активнее других смотрелись вышедшие со скамейки Юссеф Эн-Несири и Уссама Идрисси. Марокканцы на скорости разрывали оборону оппонента и имели не одну возможность оставить не у дел Городова.

Однако Мусаев не стал менять рассорившихся одноклубников, а убрал с поля подуставших Классона и Кабелла. Вместо них вышли левый защитник Евгений Чернов и центральный хавбек Даниил Уткин, однако выровнять положение не удалось. Последние минуты прошли под диктовку гостей, осадивших штрафную. А на пятой компенсированной минуте вновь ошибся Кайо. Бразильский защитник был недостаточно цепок в борьбе с Эль-Хаддади и позволил тому оформить победный гол. Уже на седьмой добавленной «Краснодар» мог вырвать очки, но удары Ари и Мартыновича были заблокированы.

«Краснодар» потерпел третье подряд поражение в Лиге чемпионов и потерял шансы на выход в плей-офф. После четырёх туров подопечные Мусаева имеют в своём активе одно очко и отстают от «Севильи» и «Челси» на девять баллов. Столько же баллов у «Ренна», который и станет главным оппонентом россиян в борьбе за путёвку в Лигу Европы.