«Севилья» победила «Сельту» в Примере перед матчем ЛЧ с «Краснодаром»

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«Севилья» одержала победу над «Сельтой» в матче десятого тура испанской Примеры.
«Севилья» победила «Сельту» в Примере перед матчем ЛЧ с «Краснодаром»
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Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Севилье» принесли голы Жюля Кунде, Юссефа Эн-Несири, Серхио Эскудеро и Мунира Эль-Хаддади.

«Сельта» ответила голами Яго Аспаса и Нолито.

«Севилья», пропустившая два стартовых тура, с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с семью очками — на предпоследнем, 19-м месте.

24 ноября «Севилья» на выезде сыграет с российским «Краснодаром» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в десятом туре Примеры.

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