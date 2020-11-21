«Севилья» победила «Сельту» в Примере перед матчем ЛЧ с «Краснодаром»

«Севилья» одержала победу над «Сельтой» в матче десятого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Севилье» принесли голы Жюля Кунде, Юссефа Эн-Несири, Серхио Эскудеро и Мунира Эль-Хаддади.

«Сельта» ответила голами Яго Аспаса и Нолито.

«Севилья», пропустившая два стартовых тура, с 13 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с семью очками — на предпоследнем, 19-м месте.

24 ноября «Севилья» на выезде сыграет с российским «Краснодаром» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом» в десятом туре Примеры.