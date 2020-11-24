«Вряд ли ЦСКА можно назвать первым претендентом»: Бушманов о чемпионской гонке в РПЛ и 12 матчах без побед в еврокубках

Возглавить турнирную таблицу РПЛ к зимней паузе в чемпионате может любая команда из лидирующей группы. Такое мнение в интервью RT высказал бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов. По его словам, текущий сезон в национальном первенстве складывается очень непредсказуемо. Специалист объяснил, почему ЦСКА может угодить в функциональную яму, а «Краснодар», напротив, прибавить в матчах, оставшихся до перерыва в чемпионате. Он также отметил прогресс Антона Миранчука в «Локомотиве» и предположил, что Сергей Семак вернёт Артёму Дзюбе капитанскую повязку в «Зените».

«Чалов всегда играет максимально полезно для команды»

— До перерыва на матчи сборных ЦСКА функционально смотрелся лучше остальных участников еврокубков от России. Однако в 15-м туре армейцы провели не самую удачную игру с «Сочи» (1:1). Красно-синие близки к функциональной яме?

— Это покажут следующие матчи. Как правило, для ведущих команд, которые делегируют много футболистов в сборные, встречи после международной паузы получаются непредсказуемыми. Любопытно, что в октябре и «Зенит», и ЦСКА, и «Локомотив», и «Краснодар» одержали победы. На этот раз армейцы с петербуржцами очков недосчитались. Было заметно, что функциональное состояние подопечных Виктора Гончаренко в игре с «Сочи» оказалось неидеальным.

— Успеют ли они восстановиться к матчу Лиги Европы с «Фейеноордом» в четверг?

— Четырёх дней должно хватить, чтобы передохнуть. Перерывы на матчи сборных оказывают влияние ещё и в том плане, что в своих национальных командах футболисты действуют по разным схемам, получают различные установки от тренеров. Теперь Гончаренко нужно опять собирать всех воедино.

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— Матч с «Сочи» пропустили Константин Кучаев и Алан Дзагоев. По информации СМИ, они сдали сомнительные тесты на коронавирус. Насколько их отсутствие в игре с «Фейеноордом» станет критичным для ЦСКА?

— Безусловно, это серьёзная потеря. Но столичный клуб провёл мощную трансферную кампанию. У Гончаренко появился выбор, в первую очередь в линии нападения. Тем не менее Кучаев играет большую роль в атаке и много забивает, а Дзагоев обладает серьёзным опытом. Алан только восстановился от травмы и начал приносить пользу команде.

— Не кажется ли вам, что в игре ЦСКА слишком многое завязано на Николе Влашиче. В матче с «Сочи» он был незаметен, и команда потеряла очки.

— Пусть эта встреча не стала для хорвата по-настоящему яркой, всё равно он был одним из лучших в составе ЦСКА. Мы видим, что Никола уже ведёт за собой и сборную. Но футболисты не железные, и им необходима пауза. В этом плане на руку армейцам их молодость. Ребята там быстрее восстанавливаются, чем возрастные футболисты. Плюс у Гончаренко теперь есть возможность проводить ротацию.

— Почему в премьер-лиге ЦСКА добивается своего, а в Лиге Европы после первого круга имеет в активе лишь два очка? Всё же в соперниках у армейцев не топ-клубы, а «Вольфсберг», «Фейеноорд» и загребское «Динамо».

— Я бы не сказал, что всё совсем печально. Да, набрано всего два очка, но по игре ЦСКА никому не уступил и мог добиться более приемлемых результатов.

— Фёдор Чалов в текущем сезоне забил лишь два мяча, один из которых — с пенальти. Стоит ли всерьёз относиться к этим цифрам, или скорее нужно обращать внимание на его роль в игре ЦСКА, полезные действия в подыгрыше?

— Понятно, что любого нападающего оценивают в первую очередь по забитым мячам. И есть такие форварды, которых отметить бывает больше не за что. Но это не о Чалове. Даже если Фёдор не поражает чужие ворота, он здорово взаимодействует с партнёрами и сам находит их передачами. Он всегда играет максимально полезно для команды. А что касается голов, то они, уверен, к Чалову ещё придут.

— Армейцы имели отличную возможность увеличить отрыв от преследователей в РПЛ, но не воспользовались ей. Красно-синие по-прежнему — главный претендент на чемпионство?

— Вряд ли ЦСКА можно назвать претендентом номер один. По составу предпочтительнее всё равно выглядит «Зенит». На сегодняшний день в РПЛ нет явного фаворита. В предыдущие годы как раз в ноябре-декабре одной из команд, как правило, удавалось уйти в отрыв. В прошлом сезоне это сделали петербуржцы. Возможно, так произойдёт и сейчас. Вообще же на первое место может подняться любая команда из лидирующей группы.

«Семак может вернуть Дзюбе капитанскую повязку»

— «Зенит» после двух побед подряд вновь вновь потерял очки в РПЛ, разойдясь миром с «Ахматом». Это говорит о том, что кризис подопечными Сергея Семака не преодолён?

— Говорить об этом преждевременно. Мне кажется, петербуржцев серьёзно подкосило поражение от «Брюгге». Команда в прошлом сезоне выиграла все возможные трофеи на внутренней арене, и в клубе были настроены на достижение успеха в Лиге чемпионов. Но подопечные Сергея Семака в первом же туре дома уступили аутсайдеру группы. Складывается впечатление, что они до сих пор не восстановились от той игры. Но в «Зените» собраны опытные футболисты и тренер, который хотя и молод, уже немало поработал на высоком уровне. Вместе они должны справиться. Думаю, сине-бело-голубые ещё поправят свои дела как в РПЛ, так и в ЛЧ.

— Пауза на матчи сборных поможет игрокам «Зенита» забыть о неудачах?

— Встреча с «Ахматом» показала, что это сработало не сильно. Хотя тот же Артём Дзюба не играл за сборную и имел возможность отдохнуть. Нападающему передохнуть было важно, ведь он является лидером не только сборной, но и «Зенита». Однако петербуржцам не хватает и Сердара Азмуна с Малкомом. Они тоже играют большую роль в игре команды.

— Вы говорите о психологии. Но многие отмечают усталость футболистов «Зенита», а также короткую скамейку запасных.

— Так и есть. На чемпиона свалилось очень много проблем. Когда «Зенит» в прошлом сезоне выигрывал всё подряд, я был уверен, что команда продолжит в том же духе, по крайней мере, в России. Но минимальный перерыв между чемпионатами негативно сказался на ней. Времени на то, чтобы передохнуть, у футболистов практически не было. Конечно, в такой ситуации наступает опустошение.

— Дзюба не принимал участия в матчах сборной, но в игре с «Ахматом» был незаметен. Это говорит о том, что отдыха ему оказалось мало, и резкого всплеска результативности, в том числе в Лиге чемпионов, от форварда ждать не стоит?

— Мы же понимаем, что Дзюба попал в непростую ситуацию. Ему необходимо найти в себе внутренние дополнительные резервы. Но, мне кажется, Артём преодолеет и это испытание и ещё порадует нас своими голами. Сейчас все говорят о Дзюбе, хотя ему самому не хватает Азмуна, с которым они великолепно взаимодействуют на острие. В одиночку Артёму справиться сложно. Надеюсь, небольшая пауза поможет ему провести концовку года на высоком уровне.

— Дзюба во втором подряд матче «Зенита» вышел на поле без капитанской повязки. Как думаете, на него данный фактор влияет, или на это обращают внимание только болельщики?

— На мой взгляд, Семак может в ближайших матчах вернуть Дзюбе повязку, ведь Сергей Богданович — опытный и думающий тренер. Он понимает, что подобным ходом получает возможность дополнительно поддержать футболиста.

— Семака многие упрекают в отсутствии тактической гибкости. Сейчас вы видите с его стороны какие-то попытки перестроить игру команды в преддверии решающих матчей ЛЧ?

— «Зенит» при Семаке — очень рациональная команда. Петербуржцы играют на своих сильных сторонах. Например, ни один тренер на его месте не отказался бы от сыгранной связки Дзюба — Азмун в атаке. Но когда этот дуэт по тем или иным причинам разваливается, приходится искать другие варианты, однако на это нужно время.

«Думаю, Галицкий всё прекрасно понимает»

— «Краснодар» прервал трёхматчевую серию поражений в РПЛ. Плюс в состав вернулся ряд лидеров, в том числе Реми Кабелла. Можно ожидать, что в конце ноября — декабре команда заиграет более уверенно, нежели в предыдущие месяцы?

— Вполне, ведь осенью «Краснодар» испытывал серьёзные кадровые проблемы. Мурад Мусаев по разным причинам остался без целой группы ведущих футболистов. Сейчас они постепенно возвращаются в строй, и это должно сказаться как на результатах, так и на качестве игры.

— То есть все сложности «Краснодара» были связаны исключительно с кадровыми потерями, и с тренерского штаба спрашивать нечего?

— Когда команда демонстрирует не лучшие результаты, как правило, не бывает одной причины. Речь идёт о комплексе проблем. Но мы видели, какое количество матчей южане провели, мягко говоря, не в оптимальном составе. Сложно говорить об ошибках Мусаева, когда отсутствует столько футболистов. В такой ситуации от тренера тяжело требовать побед. Думаю, Сергей Галицкий всё прекрасно понимает.

— То есть лимит доверия в клубе Мусаев не исчерпал?

— Безусловно, тренер ошибается так же, как и футболисты. Важно, какие он делает выводы и как будет выходить из подобных ситуаций в дальнейшем.

— В последние годы много говорили о яркой игре Магомеда-Шапи Сулейманова, Ивана Игнатьева, Даниила Уткина и других футболистов. Не кажется ли вам, что воспитанники клуба в этом сезоне остановились в развитии, если не брать в расчёт Матвея Сафонова, которого вызвали в сборную. С чем это связано?

— В «Краснодаре» изначально делалась большая ставка на воспитанников 1999 года рождения. Сафонов оправдывает ожидания и уже абсолютно заслуженно вызывается в сборную. Уткин, на мой взгляд, тоже прогрессирует, хотя, возможно, болельщикам это не так заметно. Даниил становится всё более значимым игроком для «Краснодара». Единственное, притормозил в своём развитии Сулейманов. Нужно разбираться, почему это произошло. Сейчас Шапи далеко не тот, каким был года полтора назад.

— Южане занимают в турнирной таблице лишь девятое место. Им по силам вернуться в борьбу за медали?

— Теоретически всё возможно, но на данный момент говорить об этом сложно, поскольку «Краснодар» уже отстаёт от третьего места на восемь очков. С другой стороны, нынешний сезон выходит очень непредсказуемым, и выстрелить может любой. Сегодня серьёзные кадровые проблемы испытывают южане, а завтра с ними столкнётся другая команда.

«Многие отмечали: Антон Миранчук по потенциалу не уступает, а то и превосходит брата»

— Прервал серию их трёх поражений подряд в РПЛ и «Локомотив». Если «Зениту» непросто приходится и в еврокубках, и в чемпионате страны, то железнодорожники ярко действуют в ЛЧ, но в национальном первенстве теряют очки. Это связано исключительно с недостатком эмоций?

— Конечно, уровень мотивации у футболистов падает, да и Николич это прекрасно понимает. Он сам сказал, что недопустимо снижать к себе требования. Но, понятно, что настрой на матчи с «Баварией» и «Атлетико» один, а на встречи с «Ротором» и «Сочи» — совершенно другой. Каким бы ты ни был профессионалом, переключиться на РПЛ очень сложно, особенно когда встречаешься с командами из второй половины турнирной таблицы.

— Не связаны ли неудачи команды в чемпионате и со слабой игрой в позиционной атаке? В текущем сезоне «Локомотив» забивает немного. Например, ворота «Арсенала» железнодорожники поразили только с пенальти.

— Эта проблема у красно-зелёных появилась не сегодня. Но в прошлом сезоне её зачастую самостоятельно решал Алексей Миранчук. Теперь он ушёл, и найти адекватную замену клубу не удалось, хотя его брат Антон действует очень полезно. Однако полноценно заменить Алексея он пока не в состоянии.

— Тем не менее именно он забил победный мяч в ворота «Тамбова» и огорчил «Баварию» с «Атлетико» в ЛЧ. Уход брата заставил Антона взять на себя бремя лидерства в команде?

— Фактически так и получилось. Он стал получать гораздо больше игрового времени. Да и многие, кто знает братьев давно, отмечали, что Антон по своему потенциалу не уступает, а то и превосходит Алексея. Миранчук начал играть роль лидера в «Локомотиве». Посмотрим, к чему это приведёт как самого футболиста, так и команду. Вообще, надеюсь, трансферы наших ведущих ребят мотивируют и других российских футболистов, в первую очередь молодых, уезжать в клубы из ведущих европейских чемпионатов.

— В целом какие у вас ожидания от второго круга еврокубков применительно к российским командам, которые не выиграли ни одного из 12 матчей?

— Надеюсь, ситуация изменится к лучшему. У «Краснодара» вернулся в строй целый ряд лидеров. ЦСКА, повторюсь, по игре явно не уступал соперникам по Лиге Европы. Армейцы вполне могут наверстать упущенное. «Зенит» приложит максимум усилий, чтобы исправить положение в турнирной таблице, и возможности для этого есть. У «Локо» очень сложная группа, но команда неплохо себя проявляет. Возможно, приобретённый в трёх первых матчах опыт поможет железнодорожникам уже во втором круге.