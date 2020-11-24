Дубли Бериши и Байрамяна, удаления Ракицкого и Чорлуки, 10-е поражение «Уфы»: чем запомнился 15-й тур РПЛ

ЦСКА поделил очки с «Сочи» и закончил первый круг в статусе лидера чемпионата России по футболу. «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом», в составе которого дважды отличился Бернард Бериша. «Спартак» и «Динамо» не смогли выявить сильнейшего в дерби. «Локомотив» вдесятером обыграл «Арсенал» и прервал серию из трёх поражений, несмотря на удаление Ведрана Чорлуки. «Ростов» добился успеха в Казани благодаря дублю Хорена Байрамяна и поднялся на пятое место. Чем запомнился 15-й тур РПЛ — в материале RT.

Восемь сейвов Рыжикова

Бронзовому призёру РПЛ «Краснодару» в субботу удалось прервать трёхматчевую серию поражений в чемпионате страны. Подопечные Мурада Мусаева дома с минимальным преимуществом взяли верх над испытывающим серьёзные финансовые проблемы «Тамбовом».

Единственный мяч в начале встречи забил вернувшийся в основу южан Реми Кабелла. Впрочем, Михаилу Костюкову спустя всего минуту удалось сравнять счёт, но судья Сергей Лапочкин отменил гол из-за крайне спорного офсайда у ассистировавшего партнёру Александра Карапетяна.

А во втором тайме рефери удалил двух футболистов в течение четырёх минут. Сначала вторую жёлтую карточку получил защитник «Краснодара» Егор Сорокин, а затем — армянский легионер «Тамбова» Вараздат Ароян.

В усечённых составах скорее хозяева могли увеличить разницу, нежели гости отыграться. Однако выше всяких похвал действовал на последнем рубеже 40-летний Сергей Рыжиков, который совершил восемь сейвов. В стане южан же необходимо отметить другого опытного футболиста — Ари. 34-летний нападающий, восстановившийся после травмы, вышел на поле в официальном матче впервые с середины марта.

Дубль Бериши в Грозном

А действующий чемпион страны «Зенит» на выезде не сумел обыграть «Ахмат» — 2:2. Мало того, петербуржцы в четвёртый раз подряд разошлись с грозненским коллективом миром в рамках чемпионата России.

При этом подопечные Сергея Семака были ближе к победе и дважды выходили вперёд. Уже на 16-й минуте счёт открыл бывший полузащитник хозяев Далер Кузяев. Но хозяева быстро отыгрались благодаря точному удару Бернарда Бериши.

Следующий обмен голами состоялся в начале второго тайма. Не успели команды вернуться на поле, как Деян Ловрен после подачи Дугласа дос Сантоса со стандарта отправил мяч в дальний угол. Для бразильца эта результативная передача стала второй в матче.

Однако спустя всего несколько минут «Ахмат» заработал достаточно спорный пенальти, который реализовал всё тот же Бериша. Судья Сергей Карасёв лишь с помощью VAR определил, что Дмитрий Чистяков, вышедший на замену вместо получившего травму Вячеслава Караваева, ударил соперника локтем в лицо. А уже в добавленное время арбитр вновь вышел на первый план, когда показал вторую жёлтую карточку защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому.

Удаление Чорлуки в конце первого тайма

Прервал серию из трёх поражений подряд в национальном первенстве и другой участник Лиги чемпионов —«Локомотив». В Черкизове железнодорожники с минимальным счётом обыграли «Арсенал».

Набрать три очка хозяевам не помешало даже удаление Ведрана Чорлуки в добавленное к первому тайму время. Хорват получил две жёлтые карточки за 26 минут за срыв атак соперника возле собственной штрафной.

Но и в меньшинстве «Локомотиву» после перерыва удалось забить и вырвать победу. Гол Зе Луиша судья Алексей Сухой отменил из-за игры рукой у нападающего, но уже спустя несколько минут назначил пенальти в ворота туляков после просмотра повтора. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Антон Миранчук, в активе которого теперь значатся семь баллов за результативность в текущем сезоне РПЛ (три мяча + четыре голевые передачи).

Гол Зобнина бывшей команде

А в центральном матче тура «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. Футболисты обеих команд создали немало опасных моментов и суммарно нанесли 19 ударов по воротам друг друга. Однако выше всяких похвал действовали голкиперы, особенно Александр Максименко, который совершил семь сейвов.

Обменяться забитыми мячами соперникам по дерби удалось лишь ближе к финальному свистку. Счёт на 79-й минуте дальним ударом открыл Дмитрий Скопинцев. Однако «Спартак» от поражения спас экс-полузащитник бело-голубых Роман Зобнин. Мало того, футболист огорчил бывшую команду во второй встрече подряд.

Таким образом, «Динамо» прервало трёхматчевую победную серию под руководством нового главного тренера Сандро Шварца и упустило возможность впервые за пять матчей обыграть принципиального соперника. Сам же специалист впервые в карьере разошёлся миром с Доменико Тедеско. До этого их пути пересекались только в Бундеслиге, и возглавляемый Шварцем «Майнц» трижды терпел поражения от «Шальке» Тедеско при всего одной победе.

Упущенные моменты Заболотного

После осечек ближайших преследователей ЦСКА имел отличную возможность упрочить лидерство, но не сумел дома обыграть «Сочи» — 1:1. Хотя начался матч для армейцев более чем удачно. Уже на пятой минуте исландский полузащитник хозяев Арнор Сигурдссон открыл счёт, оказавшись первым на добивании.

Однако, забив быстрый мяч, подопечные Виктора Гончаренко отдали инициативу сопернику и в середине первого тайма пропустили. Причём поразить ворота Игоря Акинфеева удалось Никите Бурмистрову, который начинал профессиональную карьеру в армейской команде. Мало того, спустя несколько минут полузащитник отдал результативную передачу на Артура Юсупова, но судья отменил гол из-за положения вне игры.

Во втором тайме победу также скорее мог вырвать «Сочи», чем ЦСКА. Антон Заболотный, ещё один экс-футболист красно-синих, упустил пару опасных моментов. А на 59-й минуте хозяев после его удара в дальнюю девятку спас Акинфеев. Подопечные Гончаренко прервали пятиматчевую победную серию в РПЛ и во второй раз подряд разошлись с южанами миром на своём поле. В прошлом году соперники так и не сумели поразить ворота друг друга.

Первая домашняя ничья «Ротора»

Ещё одна ничья была зафиксирована в противостоянии сражающегося за выживание «Ротора» и «Урала» — 0:0. Волгоградцы впервые в текущем сезоне набрали очки на домашнем стадионе. Семь предыдущих встреч в статусе хозяев команда проиграла.

В отчётной встрече оба коллектива имели возможность поразить ворота друг друга. Так, новичок РПЛ создал ряд опасных моментов в начале матча, но надёжен был вратарь соперника Илья Помазун. А «Урал» едва не вырвал победу в концовке, когда вышедший на замену Андрей Панюков нанёс два подряд опаснейших удара. С первым справился Йосип Чондрич, а после второго мяч попал в штангу.

Два точных удара Байрамяна

«Ростов», напротив, воспользовался осечками первых шести команд РПЛ и поднялся на пятое место благодаря выездной победе над «Рубином» — 2:0. Выиграть подопечным Валерия Карпина помогли кадровые проблемы казанцев, которые в преддверии встречи остались без целого ряда ключевых исполнителей — Филипа Уремовича, Карла Старфельта, Хван Ин Бёма, Хвичи Кварацхелии, Ивана Игнатьева и Луки Джорджевича. В результате в центре обороны хозяев пару Силвие Бегичу составил номинальный опорник Дмитрий Тарасов, а на острие атаки сыграл полузащитник Солтмурад Бакаев.

И если в первом тайме коллектив Леонида Слуцкого, действуя в экспериментальном составе, ещё справлялся с оппонентом, то после перерыва пропустил два мяча. Оба записал на свой счёт футболист сборной Армении Хорен Байрамян. При этом он оформил лишь второй дубль в карьере. А одну из голевых передач ему отдал новичок команды Понтус Альмквист.

Единственной ложкой дёгтя для жёлто-синих стала травма Кенто Хасимото. Японский полузащитник в середине первого тайма неудачно столкнулся с соперником и получил повреждение колена. «Рубин» потерпел второе поражение подряд в РПЛ и третье кряду с учётом проигрыша «СКА-Хабаровску» в Кубке России.

Десятое поражение «Уфы»

Первый круг РПЛ закончился матчем двух конкурентов в борьбе за выживание. «Уфа» принимала на своём поле «Химки» и потерпела десятое поражение в сезоне. Подмосковной команде, напротив, удалось за счёт победы вырваться из зоны стыковых матчей и подняться на 12-е место.

Подопечные Рашида Рахимова оказались в роли догоняющих уже на пятой минуте, когда первая же атака гостей закончилась голом Ильи Кухарчука. Пас полузащитнику отдал Александр Трошечкин. Он же удвоил счёт незадолго до конца первого тайма после долгого розыгрыша углового.

Во втором тайме уфимцы добросовестно старались спасти матч, но смогли отыграть только один мяч. На 83-й минуте защитник Боян Йокич удачно подключился к атаке и сократил отставание. Интересно, что наставник «Химок» даже после пропущенного мяча не провёл ни одной замены и оставил до финального свистка тех же игроков, которых выпустил на поле в стартовом составе.