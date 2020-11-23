Кононов рассказал, что «Спартак» мог приобрести Эджуке вместо Ларссона

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что нападающий ЦСКА Чидера Эджуке мог перейти в стан красно-белых вместо форварда Джордана Ларссона.

«Да, это правда, что Эджуке мог перейти в «Спартак». Камоцци предлагал «Спартаку» много хороших игроков. В их числе, к примеру, были Ларссон и Эджуке. Нигериец обладает отличной скоростью и хорошим дриблингом, но я всё же выбрал Джордана вместо Эджуке», — цитирует Кононова Metaratings.

Кононов работал на посту главного тренер «Спартака» с 2018 по 2019 год.

Ларссон в текущем сезоне провёл 15 матчей в составе красно-белых, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Эджуке сыграл 13 матчей за ЦСКА и отметился двумя голами.

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