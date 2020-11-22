Мостовой: обидно, что «Спартак» и «Динамо» тренируют иностранные специалисты

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос об иностранных тренерах московских «Спартака» и «Динамо» — Доменико Тедеско и Сандро Шварце.
Мостовой: обидно, что «Спартак» и «Динамо» тренируют иностранные специалисты
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Мне обидно, что два, наверное, самых легендарных клуба в нашей стране тренируют два иностранца. И ни тот, ни другой в футбол не играли. Это просто...» — цитирует Мостового «РБ-Спорт».

Встреча 15-го тура между командами завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее Даниил Фомин выразил мнение, что ничья является закономерным итогом матча «Спартак» — «Динамо».

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