Фомин считает, что ничья является закономерным итогом матча «Спартак» — «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал ничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Тяжёлый матч, сегодня выложились все, хотелось победить, и обидно за концовку, что чуть-чуть не дотерпели. Что касается физического состояния, то сейчас все играют в футбол через два дня на третий, так что всё нормально, силы были, надо было выигрывать. Первый тайм, я думаю, остался за нами, начало второго тайма — за соперником. Потом выравняли положение, вышли вперёд, но, наверное, ничья — закономерный итог», — приводит слова Фомина пресс-служба «Динамо».

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее Евгений Ловчев раскритиковал игру нападающего «Спартака» Александра Кокорина после матча с «Динамо».