Ловчев объяснил причины неудачной игры Кокорина

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев критически высказался об игре Александра Кокорина.

Форвард вышел на поле в стартовом составе в субботнем матче с «Динамо», не отличился опасными действиями и был заменён в середине второго тайма.

«Кокорин плох. Есть такие игроки, которым надо очень доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят: мол, почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел три раза на десять минут — и все уже говорят, что якобы «Спартак» не его команда», — приводит слова Ловчева сайт «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Иван Обляков поделился намерениями ЦСКА в матче с «Сочи».