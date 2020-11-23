Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в ЛЧ

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Севильи» рассказал о целях команды в самом престижном еврокубке континента.
Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в ЛЧ
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В матче с «Севильей» многое будет решаться в плане перспектив прохождения дальше в Лиге чемпионов. Мы не строим планы на три матча вперёд, потому что кто-то болеет, кто-то выбывает. Идём от игры к игре и отдадим все силы в матче с «Севильей», — заявил Мусаев на пресс-конференции.

После трёх туров «Краснодар» находится на третьем месте в группе, имея одно очко в активе.

Ранее сообщалось, что голкипер «Севильи» заболел коронавирусом перед матчем с «Краснодаром» в Лиге чемпионов.

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