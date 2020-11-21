Голкипер «Севильи» заболел коронавирусом перед матчем с «Краснодаром» в Лиге чемпионов

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Севилья» сообщает, что голкипер команды Яссин Буну сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на официальном сайте ФК «Севилья», у голкипера Яссина Буну был диагностирован коронавирус. Таким образом, вратарь пропустит не только матч чемпионата Испании с «Сельтой», но и игру четвёртого тура Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Буну является воспитанником марокканского «Видада». Также известен по выступлениям за «Атлетико», «Сарагосу» и «Жирону». Цвета «Севильи» он защищает с 2019 года.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что основной голкипер команды Матвей Сафонов пропустит матч с «Севильей».