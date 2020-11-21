Мусаев считает, что Сафонов не сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о состоянии здоровья голкипера команды и сборной России по футболу Матвея Сафонова.
Мусаев считает, что Сафонов не сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Я думаю, у Матвея нет шансов сыграть в Лиге чемпионов. Он сегодня первый раз сдал отрицательный тест (на коронавирус. — RT)», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отметил, что Сафонов относительно легко переносит болезнь — с «минимальными симптомами». Тем не менее наставник выразил мнение, что у голкипера практически нет шансов выйти на поле в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Матч Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» пройдёт 24 ноября.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Тамбов» в 15-м туре РПЛ.

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