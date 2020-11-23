Мещеряков: информация о моём уходе из «Локомотива» не соответствует действительности

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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о своём уходе из клуба.
Мещеряков: информация о моём уходе из «Локомотива» не соответствует действительности
  • РИА Новости

«Насколько соответствует действительности информация о моей отставке из «Локомотива»? Не соответствует. Смеюсь. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, да не знают, где он. Им бы фантастику писать. Значит, у кого-то есть фантомные боли», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что клуб будет продолжать развиваться в соответствии с решениями, который принимаются на совете директоров, а также не стал комментировать призыв болельщиков команды к его отставке.

Мещеряков занимает свою должность с марта 2016 года.

«Локомотив» после 15 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.

Ранее Юрий Нагорных опроверг слухи о своём назначении в «Локомотив» вместо Мещерякова.

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