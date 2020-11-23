Нагорных опроверг слухи о своём назначении в «Локомотив» вместо Мещерякова

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Бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных опроверг информацию о том, что он сменит на посту председателя совета директоров московского «Локомотива» Анатолия Мещерякова.
Нагорных опроверг слухи о своём назначении в «Локомотив» вместо Мещерякова
  • РИА Новости

«Информация о том, что я сменю Мещерякова на посту председателя совета директоров «Локомотива», — неправда. Анатолий Анатольевич продолжает свою деятельность в совете директоров клуба на своей должности», — цитирует Нагорных Sport24.

Мещеряков занимает свою должность с марта 2016 года.

Нагорных является советником генерального директора РЖД, а также председателем правления РФСО «Локомотив» и членом совета директоров футбольного клуба.

«Локомотив» после 15 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.

Ранее Мещеряков заявил, что останется на посту председателя совета директоров «Локомотива».

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