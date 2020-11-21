«Локомотив» в меньшинстве обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти в матче РПЛ

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Московский «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» в меньшинстве обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти в матче РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу хозяев — 1:0.

Единственный мяч на 72-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав пенальти.

При этом второй тайм железнодорожники провели в меньшинстве, так как перед самым перерывом был удалён защитник команды Ведран Чорлука.

Таким образом, подопечные Марко Николича прервали трёхматчевую серию из поражений в РПЛ. «Локомотив» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 13 очками находится на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в 15-м туре РПЛ.

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