«Локомотив» в меньшинстве обыграл «Арсенал» благодаря голу с пенальти в матче РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась в пользу хозяев — 1:0.
Единственный мяч на 72-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав пенальти.
При этом второй тайм железнодорожники провели в меньшинстве, так как перед самым перерывом был удалён защитник команды Ведран Чорлука.
Таким образом, подопечные Марко Николича прервали трёхматчевую серию из поражений в РПЛ. «Локомотив» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 13 очками находится на 12-й позиции.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Динамо» не выявили победителя в 15-м туре РПЛ.