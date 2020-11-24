Экс-наставник молодёжной сборной России по футболу дал прогноз на второй круг еврокубков

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов дал прогноз на второй круг еврокубков.

«Надеюсь, ситуация изменится к лучшему. У «Краснодара» вернулся в строй целый ряд лидеров. ЦСКА по игре явно не уступал соперникам по Лиге Европы. Армейцы вполне могут наверстать упущенное. «Зенит» приложит максимум усилий, чтобы исправить положение в турнирной таблице, и возможности для этого есть. У «Локо» очень сложная группа, но команда неплохо себя проявляет. Возможно, приобретённый в трёх первых матчах опыт поможет железнодорожникам уже во втором круге», — приводит слова специалиста RT.

Ранее Бушманов сравнил Антона Миранчука с братом.