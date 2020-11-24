Бушманов сравнил Антона Миранчука с братом

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов отметил прогресс Антона Миранчука после ухода его брата Алексея в «Аталанту».

«Он стал получать гораздо больше игрового времени. Да и многие, кто знает братьев давно, отмечали, что Антон по своему потенциалу не уступает Алексею, а то и превосходит его. Миранчук начал играть роль лидера в «Локомотиве». Посмотрим, к чему это приведёт как самого футболиста, так и команду. Вообще, надеюсь, трансферы наших ведущих ребят мотивируют и других российских футболистов, в первую очередь молодых, уезжать в клубы из ведущих европейских чемпионатов», — приводит слова специалиста RT.

Ранее экс-тренер молодёжной сборной России по футболу заявил, что Сулейманов притормозил в развитии.