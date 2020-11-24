Экс-тренер молодёжной сборной России по футболу: Сулейманов притормозил в развитии

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов объяснил, почему полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов притормозил в развитии.
Экс-тренер молодёжной сборной России по футболу: Сулейманов притормозил в развитии
  • РИА Новости

«В «Краснодаре» изначально делалась большая ставка на воспитанников 1999 года рождения. Матвей Сафонов оправдывает ожидания и уже абсолютно заслуженно вызывается в сборную. Даниил Уткин, на мой взгляд, тоже прогрессирует, хотя, возможно, болельщикам это не так заметно. Он становится всё более значимым игроком для «Краснодара». Единственное, притормозил в своём развитии Сулейманов. Нужно разбираться, почему это произошло. Сейчас Шапи далеко не тот, каким был года полтора назад», — приводит слова специалиста RT.

Ранее Бушманов рассказал, поможет ли Дзюбе перерыв на матчи сборных.

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