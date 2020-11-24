Бушманов рассказал, поможет ли Дзюбе перерыв на матчи сборных

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов рассказал, поможет ли нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе перерыв на матчи сборных.
Бушманов рассказал, поможет ли Дзюбе перерыв на матчи сборных
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Встреча с «Ахматом» показала, что это сработало не сильно. Хотя Дзюба не играл за сборную и имел возможность отдохнуть. Нападающему передохнуть было важно, ведь он является лидером не только сборной, но и «Зенита». Однако петербуржцам не хватает и Сердара Азмуна с Малкомом. Они тоже играют большую роль в игре команды», — приводит слова специалиста RT.

Ранее экс-тренер молодёжной сборной России заявил, что на первое место в Российской премьер-лиге может подняться любая команда.

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