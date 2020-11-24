Бушманов рассказал, поможет ли Дзюбе перерыв на матчи сборных
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- РИА Новости
«Встреча с «Ахматом» показала, что это сработало не сильно. Хотя Дзюба не играл за сборную и имел возможность отдохнуть. Нападающему передохнуть было важно, ведь он является лидером не только сборной, но и «Зенита». Однако петербуржцам не хватает и Сердара Азмуна с Малкомом. Они тоже играют большую роль в игре команды», — приводит слова специалиста RT.
Ранее экс-тренер молодёжной сборной России заявил, что на первое место в Российской премьер-лиге может подняться любая команда.