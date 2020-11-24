Экс-тренер молодёжной сборной России: на первое место в РПЛ может подняться любая команда

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов заявил, что на первое место в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) может подняться любая команда.

«Вряд ли ЦСКА можно назвать претендентом №1. По составу предпочтительнее всё равно выглядит «Зенит». На сегодняшний день в РПЛ нет явного фаворита. В предыдущие годы как раз в ноябре-декабре одной из команд, как правило, удавалось уйти в отрыв. В прошлом сезоне это сделали петербуржцы. Возможно, так произойдёт и сейчас. Вообще же на первое место может подняться любая команда из лидирующей группы», — приводит слова специалиста RT.

Ранее Бушманов высказался о роли Влашича в ЦСКА.