Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Севильей»

Пресс-служба российского футбольного клуба «Краснодар» огласила стартовый состав команды на матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с испанской «Севильей».

С первых минут на поле стадиона «Краснодар» в составе хозяев поля выйдут Евгений Городов, Александр Мартынович, Реми Кабелла, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Кристоффер Олссон, Кайо, Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг.

В запасе остались Андрей Синицын, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Вандерсон, Даниил Уткин, Евгений Марков и Ари.

Матч состоится 24 ноября и начнётся в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в Лиге чемпионов.