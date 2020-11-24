Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Севильей»
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С первых минут на поле стадиона «Краснодар» в составе хозяев поля выйдут Евгений Городов, Александр Мартынович, Реми Кабелла, Кристиан Рамирес, Виктор Классон, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Кристоффер Олссон, Кайо, Магомед-Шапи Сулейманов и Маркус Берг.
В запасе остались Андрей Синицын, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Вандерсон, Даниил Уткин, Евгений Марков и Ари.
Матч состоится 24 ноября и начнётся в 20:55 мск.
Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в Лиге чемпионов.