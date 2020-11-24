Губерниев: с тревогой жду матчи «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матчей группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» — «Севилья» и «Лацио» — «Зенит».
Губерниев: с тревогой жду матчи «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«С тревогой жду эти матчи. Сборная, состоящая из игроков, которые привыкают проигрывать в Лиге чемпионов, эту полосу поражений на себя примеряет. Я рассчитываю, что наши футболисты встрепенутся, несмотря ни на что. У «Краснодара» многое зависит от скамейки запасных, у «Зенита» игра в России и Европе — две разные истории. Но я верю в чутьё Семака. Надеюсь, он сможет перестроить игру. К сожалению, в Лиге чемпионов наши клубы играют вторым номером, от соперника. Вряд ли тут стоит искать какие-то иные схемы, но и эта философия может принести успех», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Матчи «Краснодар» — «Севилья» и «Лацио» — «Зенит» состоятся 24 ноября в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Ранее Маркизио высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Лацио» в Лиге чемпионов.

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