Маркизио высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Лацио» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио выразил мнение, что в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с римским «Лацио» российской команде будет сложнее, чем в первой игре между командами.

«Очень хотел приехать на эту игру в Рим, но, к сожалению, в Италии сейчас нельзя перемещаться между городами. Что касается матча, то я думаю, что для «Зенита» он будет сложнее, чем первый в Петербурге. Сейчас «Лацио» находится в лучшей форме, чем три недели назад, плюс вернулся в строй Иммобиле, который не играл на «Газпром Арене». Он тоже успел набрать хорошие кондиции», — цитирует Маркизио «Матч ТВ».

Встреча между «Лацио» и «Зенитом» состоится 24 ноября в Риме. Первая игра команд прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:1.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» сделает всё, чтобы добиться положительного результата в матче с «Лацио».