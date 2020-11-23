Семак: «Зенит» сделает всё, чтобы добиться положительного результата в матче с «Лацио»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с римским «Лацио».

Он отметил, что у римского коллектива опытный состав, который умеет играть через быстрые атаки, а также контролировать мяч. При этом специалист подчеркнул, что владение не является самым главным в футболе.

«Главное — это забитые мячи. Самый важный матч — следующий, думаем только о матче с «Лацио». Постараемся сделать всё, чтобы завтра добиться положительного результата», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, у команды возникло много сложностей при подготовке, в числе которых — позднее начало матча.

«Но игроки привыкли к такому режиму, поэтому все сопутствующие факторы останутся за пределами поля», — добавил специалист.

Встреча между «Лацио» и «Зенитом» пройдёт 24 ноября в Риме. 

Ранее Семак поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

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