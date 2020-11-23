Семак: «Зенит» сделает всё, чтобы добиться положительного результата в матче с «Лацио»
Он отметил, что у римского коллектива опытный состав, который умеет играть через быстрые атаки, а также контролировать мяч. При этом специалист подчеркнул, что владение не является самым главным в футболе.
«Главное — это забитые мячи. Самый важный матч — следующий, думаем только о матче с «Лацио». Постараемся сделать всё, чтобы завтра добиться положительного результата», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».
По его словам, у команды возникло много сложностей при подготовке, в числе которых — позднее начало матча.
«Но игроки привыкли к такому режиму, поэтому все сопутствующие факторы останутся за пределами поля», — добавил специалист.
Встреча между «Лацио» и «Зенитом» пройдёт 24 ноября в Риме.
Ранее Семак поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.