Сафонов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Ренном»
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Как сообщает пресс-служба российской команды, с первых минут на поле появятся Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кайо Панталеан, Игорь Смольников, Кристиан Рамирес, Тони де Вильена, Реми Кабелла, Вандерсон, Юрий Газинский, Виктор Классон и Маркус Берг.
Встреча пройдёт 2 декабря в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск. В первом матче команды сыграли со счётом 1:1.
Ранее Максим Деменко назвал сильные стороны «Краснодара» перед матчем с «Ренном».