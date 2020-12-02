Сафонов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Ренном»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Ренном».

Как сообщает пресс-служба российской команды, с первых минут на поле появятся Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Кайо Панталеан, Игорь Смольников, Кристиан Рамирес, Тони де Вильена, Реми Кабелла, Вандерсон, Юрий Газинский, Виктор Классон и Маркус Берг.

Встреча пройдёт 2 декабря в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск. В первом матче команды сыграли со счётом 1:1.

Ранее Максим Деменко назвал сильные стороны «Краснодара» перед матчем с «Ренном».