Стереть из памяти: худшие сезоны российских клубов в еврокубках

Текущий сезон еврокубков — один из самых неудачных для России за последние годы. В четырёх турах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не одержали ни одной победы и добавили всего 3,833 балла в копилку страны в таблице коэффициентов УЕФА. Однако данный результат — не самый худший в истории. Так, в сезоне-2001/02 российские коллективы заработали ещё меньше (2,333) очков. А в сезоне-1996/97 российские клубы завершили выступления на международной арене уже к концу октября.

Нынешний сезон еврокубков складывается для российских команд крайне неудачно. На групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА не одержали ни одной победы в 16 матчах и на четверых набрали лишь семь баллов. А занести себе в актив выступление в международном турнире могут лишь «железнодорожники». Подопечные Марко Николича получили в соперники по квартету грозные «Атлетико» и «Баварию», но уже дважды отобрали очки у мадридцев и едва не сыграли вничью с мюнхенцами.

Во многом пятый тур получится судьбоносным для отечественных коллективов, ведь в нём они вполне могут спасти неудачный для себя сезон. Так, «Краснодар» и «Локомотив» в случае побед над «Ренном» и «Зальцбургом» соответственно гарантируют себе проход в плей-офф ЛЕ, а красно-зелёные ещё и продолжат борьбу за путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов. В свою очередь, три балла во встречах с «Брюгге» и «Вольсфбергом» помогут «Зениту» и ЦСКА значительно повысить свои шансы на попадание в еврокубковую весну и реабилитироваться перед болельщиками за невнятное выступление на международной арене.

Однако даже если российские коллективы не сумеют увеличить свой вклад в таблицу коэффициентов УЕФА (3,833 балла), а в их послужном списке так и не прибавится побед, нынешний сезон вряд ли станет худшим для страны на международной арене. RT вспоминает наиболее неудачные розыгрыши еврокубков для страны в истории.

Сезон-2000/01 (набрано 3,833 очка)

«Спартак» (второй групповой этап Лиги чемпионов), «Локомотив» (1/16 финала Кубка УЕФА), ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Алания» (1/64 финала Кубка УЕФА)

Ровно 20 лет назад российские команды также внесли 3,833 балла в копилку страны в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона. Впрочем, он получился достаточно противоречивым. Так, «Спартак» в последний раз по-настоящему ярко сверкнул в ЛЧ. На стадии первого группового этапа действующий на тот момент чемпион России набрал 12 очков в противостоянии с «Реалом», «Байером» и «Спортингом». В Москве подопечные Олега Романцева и вовсе не потеряли ни одного балла, а болельщикам особенно запомнилась домашняя победа над мадридцами в заснеженных «Лужниках». Не помешал команде даже нашумевший уход Андрея Тихонова после поражения в Испании.

Второй групповой этап «Спартак» также начал с домашней победы. Чемпион России разгромил лондонский «Арсенал» благодаря голам Маркао, Егора Титова и Робсона — 4:1. Эта встреча навсегда вошла в историю отечественного футбола. К сожалению, в пяти последующих матчах москвичи набрали лишь один балл (ничья с «Лионом» — 1:1) и не сумели выйти в четвертьфинал.

В 2000-м «Локомотив» дебютировал в ЛЧ, но первый блин вышел комом. За шаг до первого группового этапа железнодорожники ничего не смогли противопоставить турецкому «Бешикташу» (0:3, 1:3). Но после этого подопечные Юрия Сёмина прошли два раунда в Кубке УЕФА, преодолев сопротивление болгарского «Нефтехимика Бургаса» и братиславского «Интера». С испанским «Райо Вальекано» в 1/16 финала красно-зелёные уже не справились (0:0, 0:2).

Остальные четыре российские команды вылетели уже на стадии 1/64 финала Кубка УЕФА. ЦСКА во втором сезоне подряд уступил команде с севера Европы. Если в 1999-м армейцев выбил из борьбы в ЛЧ норвежский «Мольде», то в 2000-м — датский «Виборг» благодаря голу в добавленное время.

В свою очередь, «Торпедо» потерпело два поражения от швейцарской «Лозанны Спорт» (2:3, 0:2), а «Динамо» после поражения на выезде от «Лиллестрёма» (1:3), не сумело отыграть гандикап в домашней встрече (2:1). Наконец, «Алания», уже начинавшая испытывать финансовые проблемы, в двух играх пропустила пять безответных мячей от польской «Амики».

Матч между командами "Спартак" (Москва) и "Арсенал" (Великобритания). Олимпийский стадион "Лужники"

РИА Новости

© Дмитрий Коробейников

Сезон-1996/97 (3,666 балла)

«Алания», «Динамо», «Торпедо», ЦСКА (1/32 КУЕФА), «Спартак» (1/16 финала Кубка УЕФА), «Локомотив» (1/8 финала Кубка Кубков).

В 1996-м Россию в еврокубках впервые представляли сразу шесть команд. Компанию «Алании», «Локомотиву», «Спартаку», «Динамо» и «Торпедо» составил ЦСКА, получивший право стартовать в Кубке УЕФА на основании рейтинга фейр-плей. Но данный сезон получился для страны по-настоящему провальным. Уже 31 октября последний отечественный представитель завершил выступление на международной арене. А проблемы команды испытывали буквально в каждом матче.

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Дебют в Лиге чемпионов не удался «Алании», которая в 1995-м впервые в истории стала чемпионом России. В квалификационном раунде владикавказцы встретились с, казалось, посильным оппонентом — «Глазго Рейнджерс». И даже поражение в Шотландии (1:3) оставляло подопечным Валерия Газзаева шансы. Однако дома они уступили по всем статьям — 2:7, пропустив три мяча от Алли Маккойста уже к 18-й минуте. В Кубке УЕФА «Алания» также не задержалась, проиграв «Андерлехту» (2:1, 0:4).

В этот же день выступление в турнире завершили ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо». Если итоговое поражение бело-голубых в противостоянии с «Ромой» с общим счётом 1:6 сюрпризом не стало, то вылет армейцев от «Фейеноорда» и, в особенности, автозаводцев — от тбилисского «Динамо», неприятно удивили.

Впрочем, данный сезон мог получиться для России ещё более провальным, если бы «Спартак» и «Локомотив» в первом же раунде Кубка УЕФА и Кубка Кубков соответственно потерпели поражения от двух хорватских команд, — «Динамо» и «Вараждина». Молодой коллектив Георгия Ярцева, который ещё весной выступал в четвертьфинале ЛЧ, вынужден был отыгрываться в Москве после поражения в Загребе — 1:3. А железнодорожники, одержав дома победу с минимальным счётом над дебютантом еврокубков и забив на выезде, после перерыва пропустили дважды и остановились в шаге от вылета.

Далее в 1/32 финала «Спартак» оказался сильнее датского «Силькеборга» (3:2, 2:1) благодаря трём голам Тихонова, но с «Гамбургом» в следующем раунде уже не справился (0:2, 2:2). А «Локомотив» в 1/8 финала КК капитулировал перед «Бенфикой» — 0:1, 2:3.

Сезон-2002/03 (3,625)

«Спартак» (первый групповой этап ЛЧ), «Локомотив» (второй групповой этап ЛЧ), ЦСКА, «Зенит» (1/64 финала Кубка УЕФА)

Начало нулевых годов получилось для российских клубов крайне неудачным. Многолетний гегемон «Спартак» постепенно сдавал позиции, а ЦСКА и «Зенит» ещё не набрали реальную силу. Как результат, страна падала всё ниже в таблице коэффициентов УЕФА, пока не опустилась в третий десяток.

Крайне слабым выдался сезон-2002/03, по ходу которого «Спартак», ЦСКА и «Зенит» одержали суммарно лишь три победы (все в активе петербуржцев). Сложно предположить, насколько глубоким могло быть падение, если бы не вышедший в те годы на пик «Локомотив».

Причём в отчётном сезоне Россия оказалась представлена в групповом этапе ЛЧ двумя командами. Если «Спартак» попал туда напрямую на правах чемпиона страны, то железнодорожники — пробились через квалификацию. В итоге им удалось занять второе место в квартете с «Барселоной», «Брюгге» и «Галатасараем». Причём в первых четырёх турах красно-зелёные набрали лишь одно очко, но в последних двух матчах обыграли «Галатасарай» (2:1) и «Брюгге» (2:0), благодаря чему поднялись на вторую строчку.

В следующем групповом этапе коллектив Сёмина набрал лишь очко в компании с такими грандами, как «Реал», «Милан» и дортмундская «Боруссия», но практически во всех встречах выглядел достойно. У мадридцев на выезде железнодорожники и вовсе отобрали очки, а отличились Джеймс Обиора и Беннет Мнгуни.

«Спартак» же не сумел набрать ни одного балла. В шести матчах с «Базелем», «Ливерпулем» и «Валенсией» красно-белые пропустили 18 мячей, забив единожды. Впрочем, команде изначально трудно было на что-то рассчитывать, ведь в преддверии старта в турнире Романцев по разным причинам остался без целого ряда сильных исполнителей. Дмитрий Парфёнов и Егор Титов получили травмы, а Дмитрий Сычёв со скандалом покинул клуб.

В Кубке УЕФА от России также выступали две команды — «Зенит» и ЦСКА. Петербуржцы, проводившие лишь второй сезон в еврокубках, в квалификационном раунде забили 13 безответных мячей в ворота «Энкампа» из Андорры. А вот в следующем этапе обе команды потерпели поражения.

Сине-бело-голубые, проиграв швейцарскому «Грассхопперу» в первом матче (1:3), дома уже к 20-й минуте забили два необходимых мяча, которые выводили их в следующий раунд. Дубль оформил 19-летний Александр Кержаков. Однако на 89-й гол Мате Батурины помог гостям пройти дальше.

ЦСКА едва не выбил из борьбы одну из сильнейших команд Италии «Парму». В Москве армейцы сыграли с маститым соперником вничью — 1:1, а на выезде вовсе сенсационно повели в счёте благодаря дублю Сергея Семака — 2:1. Но во втором тайме крест на перспективах красно-синих поставил юный румынский форвард Адриан Муту. На 66-й минуте он сравнял счёт, а на 90-й принёс хозяевам необходимую победу.

Матч футбольной Лиги чемпионов между командами "Локомотив" (Москва) и "Реал " (Мадрид)

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Сезон-1994/95 (2,800)

«Спартак» (групповой этап ЛЧ), ЦСКА (1/16 финал КК), «Ротор» (1/32 финала КУЕФА), «Динамо», «Текстильщик» (1/16 финала Кубка УЕФА).

Лишь дважды в истории российские клубы по итогам сезона набирали менее трёх баллов в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА. Впервые подобное произошло в розыгрыше еврокубков-1994/95. Если в предыдущих случаях достойно выступала хотя бы одна из команд, то в 1994-м неудачу потерпели все.

«Спартак» летом остался без Валерия Карпина, Владимира Бесчастных и Игоря Ледяхова. Вдобавок красно-белые попали в одну группу ЛЧ с чемпионами Франции и Германии — ПСЖ и «Баварией», соперничать с которыми было сложно. Подняться выше третьего места не помогли даже две ничьи с мюнхенцами (1:1, 2:2) и домашняя победа с минимальным счётом над киевским «Динамо».

Ещё меньше очков в таблицу коэффициентов УЕФА добавили другие российские клубы. «Нант», одна из сильнейших команд Франции тех лет, поочерёдно выбила из борьбы двух провинциальных дебютантов еврокубков: «Ротор» (2:3, 3:0) в 1/32 финала и «Текстильщик» (2:0, 2:1) — в 1/16. Любопытно, что весной 1996-го «Нант» огорчит ещё одну отечественную команду: окажется сильнее «Спартака» в четвертьфинале ЛЧ.

Не порадовали болельщиков и московские «Динамо» и ЦСКА. Бело-голубые с огромным трудом прошли бельгийский «Серен» (4:3, 0:1) благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде, но в 1/16 финала уступили «Реалу». Причём дома столичный коллектив добился результативной ничьей — 2:2, но в Мадриде пропустил четыре безответных мяча. В свою очередь, армейцы в первом же раунде КК в серии пенальти уступили «Ференцварошу» (2:1, 1:2).

"Ротор" перед матчем с французским «Нантом» в 1/32 Кубка УЕФА, 1994 год

© www.rotor-volgograd.ru

Сезон-2001/2002 (2,333)

«Спартак» (групповой этап ЛЧ), «Локомотив» (1/16 финал Кубка УЕФА), «Торпедо», «Анжи», «Черноморец» (1/64 финала Кубка УЕФА), «Динамо» (1/32 финала Кубка УЕФА).

Самым же неудачным в истории для России стал еврокубковый сезон-2001/02, по ходу которого страна набрала чуть более двух баллов и опустилась с высокого шестого места в таблице коэффициентов УЕФА на десятое. И вновь, как и годом позднее, честь страны практически в одиночку отстаивал «Локомотив». Тогда железнодорожники впервые в истории пробились в групповой этап ЛЧ.

Причём противостояние с «Тиролем» не обошлось без скандала. Изначально москвичи оказались сильнее соперника как дома (3:1), так и на выезде (1:0). Но австрийский клуб подал протест на результат ответного матча из-за того, что судья Марио ван дер Энде по ошибке показал жёлтую карточку Владимиру Маминову вместо Руслана Пименова, уже имевшего «горчичник». УЕФА прошение удовлетворил и постановил провести переигровку. В ней футболисты «Тироля» делали всё возможное, чтобы пробиться в групповой этап, но лишь раз сумели пробить проведшего настоящий «матч жизни» Руслана Нигматуллина.

В своём квартете подопечные Сёмина набрали лишь одно очко в первых четырёх матчах, но громко хлопнули дверью, в последних встречах разгромив «Андерлехт» (5:1) и сенсационно обыграв дома «Реал» — 2:0. Финиш на третьем месте позволил «Локо» квалифицироваться в 1/16 финала Кубка УЕФА, но там железнодорожники неожиданно уступили «Хапоэлю» из Тель-Авива (1:2, 0:1).

Куда хуже выступил в ЛЧ «Спартак». К слову Россия впервые оказалась представлена на групповом этапе главного еврокубка двумя командами. Но теряющие былую мощь красно-белые заняли последнюю строчку в квартете с «Баварией», «Спартой» и «Фейеноордом». Коллектив Романцева набрал всего два балла, дома сыграв вничью с роттердамцами и пражанами с одинаковым счётом — 2:2.

В 1/64 финала КУЕФА Россию представляли четыре команды и сразу два дебютанта из провинции. На этот раз ими стали «Анжи» и «Черноморец». И оба вылетели на первой же стадии. Любопытно, что судьба противостояния с «Глазго Рейнджерс» решалась только в одном матче. Шотландская команда отказалась ехать в Махачкалку из-за нестабильной обстановки на Кавказе, и в УЕФА пошли ей навстречу. Было решено провести одну встречу на нейтральном стадионе в Варшаве. В ней «Анжи» потерпел поражение с минимальным счётом. В свою очередь, «Черноморцу» не оставила никаких шансов «Валенсия», забившая в ворота коллектива из Новороссийска шесть безответных мячей.

«Глазго Рейнджерс», как и «Нант» в 1994-м, выбил из борьбы сразу две российские команды. В 1/32 финала Кубка УЕФА шотландская команда уверенно переиграла «Динамо» (3:1, 4:1). Наконец, «Торпедо» также завершило выступление в турнире в первом же раунде, уступив английскому «Ипсвичу» (1:1, 1:2).