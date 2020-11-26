Российские команды не могут выиграть 16 матчей подряд в нынешнем сезоне еврокубков

Короткая ссылка
Российские команды на данный момент не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.
Российские команды не могут выиграть 16 матчей подряд в нынешнем сезоне еврокубков
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

После ничьей московского ЦСКА с голландским «Фейеноордом» (0:0) в Лиге Европы число матчей без побед для российских клубов достигло 16.

В этом розыгрыше еврокубков на счету выступающих в Лиге чемпионов: у «Локомотива» — три ничьих и одно поражение, а у «Краснодара» и «Зенита» — по одной ничьей и по три поражения.

ЦСКА, выступая в Лиге Европы, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Фейеноордом» в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить