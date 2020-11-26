Российские команды не могут выиграть 16 матчей подряд в нынешнем сезоне еврокубков

Российские команды на данный момент не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.

После ничьей московского ЦСКА с голландским «Фейеноордом» (0:0) в Лиге Европы число матчей без побед для российских клубов достигло 16.

В этом розыгрыше еврокубков на счету выступающих в Лиге чемпионов: у «Локомотива» — три ничьих и одно поражение, а у «Краснодара» и «Зенита» — по одной ничьей и по три поражения.

ЦСКА, выступая в Лиге Европы, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Фейеноордом» в Лиге Европы.