Второе поражение ЦСКА от «Рубина», первая победа «Уфы» с августа и удаление Мусаева: чем запомнился 16-й тур РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» потеряли очки в Туле и Грозном, не сумев поразить ворота соперников. ЦСКА и «Краснодар» потерпели гостевые поражения с минимальным счётом в Казани и Химках, причём Леонид Слуцкий второй раз в сезоне одержал победу над своей бывшей командой, а Мурад Мусаев был удалён за споры с арбитром. «Уфа» отпраздновала первую победу с августа, а «Спартак» оказался сильнее «Ротора» благодаря голу Александра Кокорина с пенальти. RT рассказывает о главных событиях 16-го тура РПЛ.

Вторая подряд осечка «Зенита»

В стартовом матче 16-го тура «Зенит» не сумел на выезде переиграть «Арсенал». Петербуржцы нанесли 13 ударов по воротам соперника, однако отличиться так и не смогли (0:0). Голкипер хозяев Егор Шамов провёл четвёртую встречу в текущем сезоне на ноль (три из них он отстоял от начала до конца) и не позволил действующему чемпиону единолично возглавить турнирную таблицу.

Традиционно больше других в штрафной площади соперника старался Артём Дзюба, вновь выводивший команду на поле в качестве капитана. Футболист был близок к тому, чтобы огорчить туляков, цвета которых защищал два года назад, но фортуна была не столь благосклонна к нему, как в игре с «Лацио». А ближе к финальному свистку нападающий получил мышечное повреждение и попросил замену.

Таким образом, главный тренер туляков Дмитрий Парфёнов впервые в карьере отобрал очки у «Зенита». Предыдущие семь матчей специалист команде с берегов Невы проиграл. В свою очередь, подопечные Сергея Семака во второй встрече РПЛ подряд разошлись с соперником миром. В прошлом туре действующий чемпион не сумел обыграть «Ахмат» (2:2).

Очередное поражение «Краснодара»

«Краснодар», другой участник Лиги чемпионов от России, вовсе потерпел поражение с минимальным счётом от «Химок». Оно стало для южан первым в РПЛ в истории противостояния команд. Единственный мяч на 66-й минуте после подачи углового забил Мохамед Конате, для которого этот гол стал дебютным в Премьер-лиге.

В свою очередь, южане ещё при равном счёте претендовали на пенальти, но судья Сергей Иванов, посмотрев повтор, не стал указывать на точку после контакта Брайана Идову с Игорем Смольниковым. А после финального свистка арбитр показал красную карточку главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву за излишние эмоции.

«Футбол — это эмоции, а наши арбитры очень легко дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с судьёй на личности и не ругался матом», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Таким образом, «Краснодар» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах РПЛ, а «Химки», напротив, одержали пятую победу под руководством Игоря Черевченко при трёх проигрышах.

270 минут без пропущенных мячей «Локомотива»

Потерял очки и третий представитель России в главном еврокубке — «Локомотив». Железнодорожники на выезде разошлись миром с «Ахматом» (0:0) и в третий раз за неделю оставили свои ворота в неприкосновенности. Заработать балл в гостях столичной команде не помешала даже потеря трёх лидеров — дисквалифицированных Маринато Гилерме и Ведрана Чорлуки и простудившегося Антона Миранчука.

По истечении часа встречи Станислав Магкеев даже поразил чужие ворота, но его гол судейская бригада отменила из-за положения вне игры.

Первое поражение Шварца с «Динамо»

Московская команда «Динамо» потерпела первое поражение под руководством немца Сандро Шварца. Бело-голубые на выезде крупно уступили «Ростову» — 1:4. При этом сначала два мяча хозяева забили с пенальти. В стартовом тайме Шарль Каборе в собственной штрафной нарушил правила на Денисе Терентьеве, а после перерыва Роман Тугарев грамотно подставился под неаккуратный подкат Заурбека Плиева.

Оба 11-метровых реализовал Дмитрий Полоз. А на 74-й минуте нападающий добил мяч в сетку после мощного удара партнёра и сейва Антона Шунина, благодаря чему оформил первый хет-трик в карьере. Четвёртый же мяч ростовчан записал на свой счёт Хорен Байрамян, который оформил дубль неделей ранее в матче с «Рубином».

«Динамо» удалось забить лишь гол престижа. В добавленное арбитром время гости заработали 11-метровый, который реализовал новичок команды Никола Моро. Таким образом, судья Сергей Лапочкин в данной встрече назначил сразу три пенальти. Всего же в 11 встречах текущего сезона РПЛ арбитр указал на точку девять раз.

Удачная замена Матвеева

На первый план вышел судья и в матче между «Уралом» и «Сочи». Станислав Васильев уже на третьей минуте показал прямую красную карточку защитнику екатеринбуржцев Игорю Калинину, но после просмотра повтора решил обойтись жёлтой. Также в середине первого тайма рефери отменил гол Павла Погребняка из-за офсайда, а незадолго до перерыва удалил с поля футболиста южан Сергея Терехова за грубый фол в центре поля.

В итоге в большинстве «Уралу» в концовке встречи удалось дожать соперника. Вышедший на замену Алексей Евсеев первым же касанием отправил мяч в сетку ударом из-за пределов штрафной. Так хозяева одержали вторую победу в последних четырёх матчах РПЛ и продлили беспроигрышную серию в чемпионате страны до пяти игр.

Два нереализованных пенальти

Не менее важным событием стало окончание 13-матчевой безвыигрышной серии «Уфы» в РПЛ. В воскресенье, 29 ноября, она разгромила дома испытывающий серьёзные финансовые проблемы «Тамбов» (4:0). Данная победа стала для них первой с 14 августа.

Уже на десятой минуте счёт открыл Тимур Жамалетдинов. А ближе к перерыву вторую жёлтую карточку за удар соперника локтем в лицо получил защитник гостей Алексей Грицаенко. В большинстве подопечные Рашида Рахимова после перерыва отправили в ворота противника ещё три безответных мяча. Владислав Камилов и Филип Мрзляк отметились дебютными голами в составе команды, а Жамалетдинов оформил дубль выстрелом издали.

В концовке же судья Алексей Матюнин назначил по пенальти в ворота обеих команд, но оба не были реализованы. Сначала Александр Беленов парировал удар Валерия Чуперки, а затем 40-летний Сергей Рыжиков смог отразить попытку Комнена Андрича. Для ветерана этот отражённый пенальти стал 16-м в карьере, тогда как для его визави — 28-м.

Второе поражение ЦСКА от «Рубина»

Единолично лидировавший ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате России за два месяца. Армейцы с минимальным счётом уступили на выезде «Рубину». Леониду Слуцкому удалось второй раз в текущем розыгрыше национального первенства одолеть бывшую команду. В Москве его подопечные вырвали победу на последних минутах (2:1).

На этот раз единственный гол забил восстановившийся после травмы Джордже Деспотович. Сербский нападающий вышел на замену во втором тайме и первым же касанием отправил мяч в сетку после розыгрыша стандартного положения. Данный гол стал для него седьмым в текущем сезоне РПЛ, благодаря чему форвард догнал в гонке бомбардиров турнира Кристиана Нобоа и Артёма Дзюбу. При этом в концовке футболист получил новое повреждение и досрочно покинул поле.

В свою очередь, наставник ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал, что не «получил должной отдачи от своих нападающих». Его слова полностью подкрепляются статистикой: Фёдор Чалов, Адольфо Гайч и Илья Шкурин в текущем сезоне забили четыре мяча на троих во всех турнирах.

Гол Кокорина с пенальти

Осечкой ЦСКА в заключительной встрече тура воспользовался «Спартак». Красно-белые во второй раз в нынешнем розыгрыше РПЛ одержали победу над вернувшимся в Премьер-лигу «Ротором» (2:0) и прервали трёхматчевую безвыигрышную серию.

Открыл счёт на 15-й минуте Александр Кокорин. Нападающий сам заработал пенальти, получив удар локтем в лицо от Зурико Давиташвили, и реализовал его. Этот гол стал для него вторым в составе столичной команды и первым на «Открытие Арене» в РПЛ.

Точку же в матче в добавленное арбитром ко второму тайму время поставил Самуэль Жиго. Француз отправил мяч в сетку после подачи углового. Победа помогла «Спартаку» догнать в турнирной таблице РПЛ ЦСКА и «Зенит». Теперь сразу три команды, набравшие по 32 очка, делят первое место в турнирной таблице.