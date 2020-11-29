Первое поражение Шварца: хет-трик Полоза помог «Ростову» разгромить «Динамо» в РПЛ

«Ростов» разгромил «Динамо» в Российской премьер-лиге со счётом 4:1 и поднялся на третье место в турнирной таблице. Главным героем встречи стал нападающий Дмитрий Полоз, оформивший хет-трик. Судья матча Сергей Лапочкин назначил три пенальти, из них два — в ворота «Динамо». Наставник москвичей Сандро Шварц впервые проиграл в чемпионате России.

В одном из самых интригующих матчей 16-го тура сошлись «Ростов» и «Динамо». Оба клуба неудачно выступили в квалификации Лиги Европы, не сумев пройти в групповой турнир. Тогда это стало одной из причин отставки наставника бело-голубых Кирилла Новикова. Пришедший ему на смену Сандро Шварц начал свою карьеру в Москве с трёх побед подряд. Лишь только в четвёртой игре под его руководством — со «Спартаком» — динамовцы потеряли первые очки (1:1).

Помимо прочего, соперники сражались на «Ростов Арене» за четвёртое место в турнирной таблице. Причём в случае воскресной осечки «Спартака» с «Ротором» каждый из клубов в случае победы мог подняться даже на третью позицию по итогам тура.

«Ростов» подошёл к схватке с серьёзными кадровыми потерями. Из-за травмы временно выбыл из строя основной вратарь команды Сергей Песьяков. В стартовом составе его заменил Егор Бабурин. А один из лидеров обновлённого «Ростова» Кэнто Хасимото, успешно влившийся в команду и забивший в РПЛ уже пять мячей, сможет вернуться на поле не ранее марта 2021 года. По-прежнему не может играть и один из самых опытных ростовчан Павел Мамаев.

Напротив, у «Динамо» сейчас нет кадровых проблем. Отбыли свои дисквалификации Себастиан Шиманьски и Сергей Паршивлюк. Если поляка Шварц сразу же ввёл в основу, то россиянин начал матч на скамейке запасных.

Стартовому свистку рефери Сергея Лапочкина предшествовала минута молчания в память о Диего Марадоне.

Уже на второй минуте Шиманьски имел прекрасную возможность открыть счёт. Поляк был одним из самых активных в начале первого тайма. Между тем у «Ростова» роль конструктора атак по традиции взял на себя Роман Ерёменко. Он и простреливал в штрафную, и элегантно посылал туда мяч внешней стороной стопы, и жарко спорил с Лапочкиным. Периодически демонстрировал своё несогласие с работой судьи и Карпин.

Неприятный момент произошёл в середине стартовой 45-минутки. Повреждение в стыке с Романом Тугаревым получил левый защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев. После получения помощи от клубных медиков он заметно хромал. Стало понятно, что продолжить игру он не сможет. Через несколько минут Скопинцева заменил Заурбек Плиев. «Динамо» лишилось остроты на левом фланге.

Неприятности гостей на этом не кончились. На 34-й минуте Шарль Каборе зацепил в своей штрафной Дениса Терентьева. Лапочкин усмотрел в данном эпизоде нарушение правил и назначил пенальти. К «точке» подошёл Дмитрий Полоз. Шансов отразить мяч после его удара у Антона Шунина не оказалось.

Каборе не вышел на второй тайм, уступив своё место более атакующему полузащитнику Вячеславу Грулёву. После перерыва «Динамо» заметно прибавило. Москвичи старались взвинтить темп, расшатывали оборонительные порядки «Ростова», пытаясь нащупать слабое место. Однако уже не в первом матче не шла игра у центрфорварда Николая Комличенко. Следствием неудачных действий футболиста сборной России стало решение Шварца выпустить вместо него 18-летнего Константина Тюкавина. Юниор весьма удачно вышел на замену со «Спартаком», оказывая давление на защитников красно-белых. Тюкавин вновь был полезен своей команде. Но ей это не помогло.

Первая жёлтая карточка в матче была показана Деннису Хаджикадуничу. На 56-й минуте центральный защитник «Ростова» сфолил на Данииле Лесовом и неудачно подвернул ногу. Несмотря на дискомфорт, он смог продолжить игру.

Хозяева продолжили создавать напряжение в передней линии. На 70-й минуте Тугареву удался проход вдоль лицевой линии. Наверное, в этом моменте ему было бы сложно создать угрозу воротам Шунина. Но у Николы Моро не выдержали нервы. Хорват остановил Тугарева с нарушением правил. А Полозу не составило труда повторно огорчить динамовского голкипера с 11-метровой отметки.

Отныне ростовчане не имели нужды оберегать минимальное преимущество и всё настырнее действовали на чужой половине. Раскрывшееся «Динамо» предоставляло сопернику свободные зоны. Этим с удовольствием пользовался тот же Тугарев. В одном из моментов лишь мастерство Шунина спасло бело-голубых от очередного гола. Но и он оказался бессилен, когда Данил Глебов мощно пробил со средней дистанции после затяжного наступления жёлто-синих, включившего три угловых подряд.

Шунин парировал первый удар, однако набежавший Полоз добил мяч в сетку, оформив хет-трик. Любопытно, что форвард никак не отпраздновал это событие, видимо, опасаясь, что Лапочкин отменит гол из-за офсайда. К разочарованию «Динамо», судья посчитал, что мяч был забит Полозом в соответствии с правилами.

Окончательно добил подопечных Шварца Хорен Байрамян. Когда Терентьев совершил прорыв по флангу и точным пасом нашёл у линии вратарской игрока сборной Армении, тому оставалось только попасть в ворота. Уже в добавленное время Моро частично реабилитировался за фол на Тугареве: легионер реализовал пенальти за снос Тюкавина в штрафной «Ростова».

Попущенный гол, впрочем, ничуть не испортил настроение Карпина и его команды. «Ростов» всего лишь во второй раз в истории разгромил «Динамо» в чемпионате России (у бело-голубых шесть таких побед) и прервал серию из двух поражений в личных встречах. Как минимум до вечера воскресенья ростовчане будут занимать третье место в турнирной таблице. А первый проигрыш Шварца получился крупным и неприятным. С претензиями на верхние строчки динамовцам пока что придётся повременить.