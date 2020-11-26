РПЛ подтвердила, что матчи 16-го тура начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Российская премьер-лига (РПЛ) официально объявила, что матчи 16-го тура национального первенства начнутся с минуты молчания в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матчи 16-го тура РПЛ запланированы на 28—29 ноября.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что во время церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе произошли беспорядки.