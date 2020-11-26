Во время церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе произошли беспорядки

Столкновения между полицией и поклонниками Диего Марадоны начались на площади перед президентским дворцом в Буэнос-Айресе, где собираются люди, чтобы пройти внутрь и проститься с легендарным аргентинским футболистом.

Как сообщает Associated Press, люди толкали друг друга, сбиваясь в большие толпы, чтобы пробиться внутрь дворца, из-за чего в ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны.