Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны
Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис сообщил, что стадион местного футбольного клуба «Наполи» — «Сан-Паоло» — будет переименован в честь аргентинского футболиста Диего Марадоны.
- globallookpress.com
Об этом мэр города написал в своём Twitter.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.
Он выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год.
Ранее сообщалось, что в Неаполе фанаты устроили фаер-шоу возле граффити с Марадоной.
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