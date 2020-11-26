Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны

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Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис сообщил, что стадион местного футбольного клуба «Наполи» — «Сан-Паоло» — будет переименован в честь аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны
  • globallookpress.com

Об этом мэр города написал в своём Twitter.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Он выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год.

Ранее сообщалось, что в Неаполе фанаты устроили фаер-шоу возле граффити с Марадоной.

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