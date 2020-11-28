Петржела заявил о готовности возглавить «Зенит» вместо Семака

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что готов возглавить клуб вместо нынешнего наставника Сергея Семака.

«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов. Поймите, «Зенит» — моя самая любимая команда. С удовольствием вернулся бы в Питер, но меня обратно не позовут», — сказал Петржела «Чемпионату».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в Российской премьер-лиге, имея одинаковую сумму очков с ЦСКА, у которого на один матч в запасе больше.

В групповом этапе Лиги чемпионов клуб из Санкт-Петербурга набрал одно очко в четырёх матчах и занимает последнее место в квартете F, потеряв шансы пройти в плей-офф.

Ранее «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ.