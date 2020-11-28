«Зенит» в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 0:0.
В составе хозяев жёлтые карточки получили Александр Ломовицкий, Кингз Кангва, Георги Костадинов и Кирилл Панченко. У сине-бело-голубых предупреждение заработал Вильмар Барриос.
«Зенит» набрал 32 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. «Арсенал» с 14 очками в активе находится на 13-й строчке.
Ранее в «Зените» сообщили о состоянии здоровья Магомеда Оздоева и Деяна Ловрена.