В «Зените» сообщили о состоянии здоровья Оздоева и Ловрена

Петербургский футбольный клуб «Зенит» огласил информацию о состоянии здоровья игроков команды Магомеда Оздоева и Деяна Ловрена перед матчем 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Магомед Оздоев после матчей сборной России продолжает работать по индивидуальной программе, а что касается Деяна Ловрена, то на следующий день после перелёта он почувствовал недомогание — тест на ковид показал отрицательный результат, но в матче с Тулой защитник не сможет помочь команде», — приводит слова представителя клуба «Чемпионат».

Встреча между «Зенитом» и «Арсеналом» состоится 28 ноября в Туле.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выведет «Зенит» с капитанской повязкой на матч с «Арсеналом».