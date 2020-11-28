В «Зените» сообщили о состоянии здоровья Оздоева и Ловрена
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- РИА Новости
«Магомед Оздоев после матчей сборной России продолжает работать по индивидуальной программе, а что касается Деяна Ловрена, то на следующий день после перелёта он почувствовал недомогание — тест на ковид показал отрицательный результат, но в матче с Тулой защитник не сможет помочь команде», — приводит слова представителя клуба «Чемпионат».
Встреча между «Зенитом» и «Арсеналом» состоится 28 ноября в Туле.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба выведет «Зенит» с капитанской повязкой на матч с «Арсеналом».