Мусаев рассказал, за что его удалили после матча с «Химками»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему был удалён в матче 16-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».

«Футбол — это эмоции, а наши судьи часто дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с арбитром на личности, не ругался матом, он просто не дал нам закончить атаку. Иванов сказал, что дал мне красную карточку за несогласие», — приводит слова Мусаева РИА Новости.

После матча, завершившегося поражением «Краснодара» со счётом 0:1, 37-летний специалист получил красную карточку во время своей беседы с главным судьёй встречи Сергеем Ивановым.

Ранее Мусаев прокомментировал проигрыш «Химкам».