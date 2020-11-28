Мусаев рассказал, за что его удалили после матча с «Химками»
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«Футбол — это эмоции, а наши судьи часто дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с арбитром на личности, не ругался матом, он просто не дал нам закончить атаку. Иванов сказал, что дал мне красную карточку за несогласие», — приводит слова Мусаева РИА Новости.
После матча, завершившегося поражением «Краснодара» со счётом 0:1, 37-летний специалист получил красную карточку во время своей беседы с главным судьёй встречи Сергеем Ивановым.
Ранее Мусаев прокомментировал проигрыш «Химкам».