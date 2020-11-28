Мусаев рассказал, за что его удалили после матча с «Химками»

Короткая ссылка
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему был удалён в матче 16-го тура Российской премьер-лиги с «Химками».
Мусаев рассказал, за что его удалили после матча с «Химками»
  • Reuters

«Футбол — это эмоции, а наши судьи часто дают карточки в таких ситуациях. Я не переходил в разговоре с арбитром на личности, не ругался матом, он просто не дал нам закончить атаку. Иванов сказал, что дал мне красную карточку за несогласие», — приводит слова Мусаева РИА Новости.

После матча, завершившегося поражением «Краснодара» со счётом 0:1, 37-летний специалист получил красную карточку во время своей беседы с главным судьёй встречи Сергеем Ивановым.

Ранее Мусаев прокомментировал проигрыш «Химкам».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить