Мусаев о проигрыше «Химкам»: нет никаких положительных моментов

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды от подмосковных «Химок» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мусаев о проигрыше «Химкам»: нет никаких положительных моментов
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Нет никаких положительных моментов. Мы проиграли игру. Недоволен ли работой судьи? Нет, мы просто не забили и проиграли. Мне не понравилось, что нам не дали провести последнюю атаку. Сейчас нужно сконцентрироваться на следующем матче в Лиге чемпионов», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После матча, завершившегося поражением «Краснодара» со счётом 0:1, 37-летний специалист получил красную карточку во время своей беседы с главным судьёй встречи Сергеем Ивановым.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Химкам» в РПЛ.

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