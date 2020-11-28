«На повестке дня такой вопрос не стоит»: в «Спартаке» прокомментировали сообщения об отставке генерального директора

На рабочем совещании «Спартака» не поднимался вопрос об увольнении генерального директора клуба Шамиля Газизова. Ранее в СМИ появилась информация, что функционер может покинуть свой пост из-за несогласия с решением назначить спортивным директором Дмитрия Попова. По информации отечественных изданий, в таком случае красно-белые будут вынуждены заплатить ему неустойку в размере €3 млн. А в «Уфе», в которой менеджер работал раньше, признались, что были бы рады его возвращению.

«В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась»

Вопрос об увольнении генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова на рабочем совещании клуба в пятницу не поднимался. Об этом заявил глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов, комментируя слухи о возможном уходе функционера. Также Фетисов отказался обсуждать информацию о неустойке Газизова.

«Мы не комментируем детали контрактов сотрудников», — приводит слова главы департамента по коммуникациям «Спартака» «Спорт-Экспресс».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что в случае досрочного увольнения клуб должен будет выплатить Газизову €3 млн.

Информация о том, что генеральный директор красно-белых может оставить свой пост, появилась в отечественных СМИ в четверг днём. Якобы функционер остался недоволен возвращением в клуб на должность спортивного директора Дмитрия Попова.

По сведениям источников, Газизов отказался принимать трёхкратного чемпиона страны на работу и поставил вышестоящее руководство перед выбором: Попов или он.

«В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют, поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своём будущем», — приводит слова источника «Чемпионат».

Также издание сообщило, что в течение суток в руководство клуба может войти спутница Федуна Зарема Салихова, однако этого так и не произошло, как и увольнение Газизова.

Вместе с тем в пятницу утром появилась информация, что генеральный директор «Спартака» хотя и недоволен назначением Попова, до окончания зимнего трансферного окна уходить не собирается.

Между тем в «Уфе», с которой Газизов прошёл путь от ПФЛ до участия в еврокубках, изъявили желание вернуть функционера, но подчеркнули, что он вряд ли покинет «Спартак».

«Мы ничего про отставку Газизова не слышали. И я думаю, это было бы очень странно для такой солидной организации, как «Спартак». Они пригласили такого человека, доверили ему важные реформы не для того, чтобы через несколько месяцев попрощаться. Думаю, это вряд ли возможно. «Спартак» — организация серьёзная и владельцы у клуб тоже люди серьёзные. А те слухи, которые сейчас муссируются, могли бы происходить только с несерьёзными людьми», — приводит слова председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова «Новый век».

«Мои главные цели — титулы в России и постоянное участие в еврокубках»

Газизов занял пост генерального директора «Спартака» 10 июля. До того он восемь лет проработал на аналогичной должности в «Уфе».

«Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», — заявил функционер на собственной презентации в клубе.

В качестве одной из основных своих задач Газизов называл создание в «Спартаке» «эффективной модели управления с делегированием полномочий». Также он объявил о необходимости назначения двух спортивных директоров, один из которых отвечал бы за развитие молодых футболистов. При этом он пообещал не рассматривать на эту должность агентов.

За трансферы же отвечал сам Газизов, при котором московский коллектив пополнили три футболиста: Александр Кокорин, Виктор Мозес и Остон Урунов. Экс-нападающий «Зенита» пришёл в клуб в качестве свободного агента и на данный момент провёл за команду девять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Мозеса «Спартак» взял в аренду у «Челси» до конца июня 2021-го, заплатив за неё €300 тыс. 29-летний нигериец быстро стал одним из лидеров красно-белых. В его активе пять встреч в РПЛ (один гол + одна результативная передача).

А вот трансфер Урунова из «Уфы» за €1 млн пока себя не оправдал. Остон забил дебютный мяч за «Спартак» в матче Кубка России с «Родиной», но в РПЛ был куда менее заметен. За шесть игр чемпионата страны молодой узбекский полузащитник провёл на поле лишь 140 минут. Куда больше новичок запомнился болельщикам по фотографиям в соцсетях в брендовой одежде, которое вызвало немало обсуждений.

«Слушайте, он молодой парень: купил вещи, показал — смотрите, как клёво! Я проблемы большой не вижу, хотя понял, что для болельщиков это будет выглядеть не очень», — объсянял произошедшее Газизов в интервью «Чемпионату».

Вместе с тем новый генеральный директор решил оставить на своём посту главного тренера команды Доменико Тедеско.

«У меня была возможность прийти и сказать: «Он мне не нужен». Но я сказал: «Нет, буду работать с этим специалистом», — признался позже Газизов.

Также функционер запомнился словами о намерении «бросить перчатку «Зениту». Кроме того, его подозревали в желании создать в «Химках» фарм-клуб «Спартака». Повод говорить об этом дал, в частности, уволенный летом из подмосковной команды главный тренер Сергей Юран. По словам специалиста, его кандидатуру не согласовал лично Газизов. Сам функционер подчеркнул, что красно-белые в этой ситуации нужны были «для хайпа».

«Нас просто использовали, чтобы раскрутить «Химки». У них сейчас хороший бюджет, отсюда и интерес. Почему никто не рассматривает такую историю?» — задавался вопросом Газизов.

«Газизов как незаметно пришёл, так может и незаметно уйти»

Несмотря на то, что новый генеральный директор не проработал в «Спартаке» и полугода, некоторые считают, что его увольнение из клуба станет ошибкой. В частности такую точку зрения выразил бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

«На мой взгляд, за последние годы более адекватного руководителя в клубе не было. Он рассудительный, нормально говорит, хотя некоторые вещи вызывают улыбку. Но на процентов 90 — всё по делу. Больших огрешностей по части трансферов я за ним не вижу. Абсолютно непонятно, откуда на этом фоне взялся Попов, и чем он так отличается в положительную сторону, что может едва ли не занять пост генерального директора», — заявил Червиченко RT.

Не считает провальной экс-президент клуба и последнюю трансферную кампанию «Спартака».

«Согласен, трансферы Спартака при Газизове не вселяют оптимизма. С другой стороны, это ничто по сравнению с покупкой Гуса Тиля. Если Газизову предъявлять за Кокорина, Урунова и Мозеса, то того, кто приобрёл голландца для «Спартака», нужно четвертовать. Кокорин — ликвидный футболист, его можно продать, и деньги на нём вряд ли потеряешь. Урунов — талантливый, но «Спартак» — не его команда. Не исключаю, что Остон может заиграть в таких команд, как «Рубин» или «Ростов». В таком случае мы можем получить нового Хвичу Кварацхелию. Мозес погоды тоже не портит, хотя понятно, что по-настоящему топовый футболист в Россию поедет только на излёте карьеры», — добавил Червиченко.

В свою очередь многолетний администратор «Спартака» Александр Хаджи, напротив, подчеркнул, что уход Газизова не станет трагедией для клуба. По мнению эксперта, приглашение функционера изначально выглядело спорно.

«Газизов как незаметно пришёл, так может и незаметно уйти. Я вообще сначала не понял, за какие заслуги он оказался в клубе. И пока сложно сказать, что он дал «Спартаку». В конце концов, не он приглашал Тедеско. Если Газизов уйдёт, никакой трагедии не будет. Вот если клуб покинет Федун — она произойдёт. Леонид Арнольдович видит, что пользы от Газизова нет — одни разговоры, а разговаривать он умеет и сам», — объяснил Хаджи.

Раскритиковал экс-администратор команды и работу клуба на трансферном рынке при Газизове. По его словам, Кокорин с Уруновым пока не оправдали надежд, хотя Мозес и заиграл сходу. Вместе с тем Хаджи согласился, что должность генерального директора в «Спартаке» является «специфичной».

«Очень непросто, когда наверху находится сам Федун. Это не зарубежные клубы, где хозяева не лезут в дела команды и дают поработать несколько лет. В «Спартаке» на этой позиции трудились уже и Сергей Шавло, и Сергей Родионов. Казалось бы, настоящие спартаковцы. По-большому счёту всё равно, кто занимает данный пост, ведь всем правит Федун. Человек сам влезает во всё, за всё платит и заказывает музыку», — подытожил Хаджи.