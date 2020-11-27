Источник: Газизов сегодня может покинуть «Спартак»

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может написать заявление об уходе.
Источник: Газизов сегодня может покинуть «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Существует вероятность, что Газизов в пятницу может покинуть клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба и получит официальную должность», — сказал «Чемпионату» источник в «Спартаке».

Газизов, имеющий право подписи клуба, пока не принял на работу спортивного директора Дмитрия Попова, хотя клуб объявили о его приходе на официальном сайте. В связи с назначением Попова, полномочия Газизова должны сократиться.

Ранее Червиченко отреагировал на слухи о возможном уходе Газизова из «Спартака».

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