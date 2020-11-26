Червиченко отреагировал на слухи о возможном уходе Газизова из «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба генерального директора Шамиля Газизова.

«Не вижу причин, по которым Газизов мог бы покинуть «Спартак». Думаю, что те, кто был до этого в клубе, активно пытаются вернуться. Шамиль Камилович не хуже предыдущих людей. Как минимум он больше общается и интереснее говорит. Бывают ляпы, но мне он позитивен и симпатичен. Повторюсь, не вижу вещей, по которым ему можно предъявлять претензии», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, в «Спартаке» происходит борьба за близость к делу и бюджету, а также есть неразумные покупки за большие деньги. При этом он подчеркнул, что никто не несёт за это ответственности.

«Если бы была чёткость, что есть ответственность, но не было движений. Вокруг таких средств все хотят каким-то образом быть причастными и прислониться. Газизов же сказал, что он кого-то отсёк и кому-то помешал. Видимо, кто-то начал активничать в период больших покупок и перерыва», — добавил Червиченко.

После 15 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак» зимой.