СМИ: Газизов может покинуть «Спартак» зимой

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов может уже ближайшей зимой покинуть занимаемую должность.

Как сообщает «РБ-Спорт», соответствующее решение с большой долей вероятности будет принято по окончании первой части сезона.

Отмечается, что функциональные обязанности Газизова с приходом в клуб Дмитрия Попова на пост спортивного директора сократятся. Также сообщается, что вся вертикаль спортивного проекта клуба — от академии до главной команды — будет выстраиваться вокруг Попова.

Ранее «Спартак» объявил о назначении Попова спортивным директором клуба.