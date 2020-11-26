СМИ: Газизов может покинуть «Спартак» зимой
- РИА Новости
Как сообщает «РБ-Спорт», соответствующее решение с большой долей вероятности будет принято по окончании первой части сезона.
Отмечается, что функциональные обязанности Газизова с приходом в клуб Дмитрия Попова на пост спортивного директора сократятся. Также сообщается, что вся вертикаль спортивного проекта клуба — от академии до главной команды — будет выстраиваться вокруг Попова.
Ранее «Спартак» объявил о назначении Попова спортивным директором клуба.