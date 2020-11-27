Хаджи: Газизов как незаметно пришёл, так может и незаметно уйти

Бывший администратор московского футбольного клуба «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал информацию о возможном уходе Шамиля Газизова с должности генерального директора.

«Странно, что такие слухи вообще идут, ведь команда играет нормально. Дмитрий Попов для «Спартака» — более значимая фигура, чем Газизов, поэтому он и недоволен. Газизов как незаметно пришёл, так может и незаметно уйти. Я вообще сначала не понял, за какие заслуги он оказался в клубе. И пока сложно сказать, что он дал «Спартаку». В конце концов, не он приглашал Доменико Тедеско. Если Газизов уйдёт, никакой трагедии не будет. Вот если клуб покинет Леонид Федун — она произойдёт. Леонид Арнольдович видит, что пользы от Газизова нет, одни разговоры, а разговаривать он умеет и сам», — заявил Хаджи RT.

Он отметил, что работать в «Спартаке» генеральным директором очень непросто.

«Это не зарубежные клубы, где хозяева не лезут в дела команды и дают поработать несколько лет. А в «Спартаке» на этой позиции трудились уже и Сергей Шавло, и Сергей Родионов. Казалось бы, настоящие спартаковцы. По большому счёту всё равно, кто занимает этот пост, ведь всем правит Федун. Человек сам влезает во всё, за всё платит и заказывает музыку», — добавил Хаджи.

Ранее в «Уфе» заявили, что были бы рады вернуть Газизова в клуб.