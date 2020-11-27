В «Уфе» заявили, что были бы рады вернуть Газизова в клуб

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Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака».
В «Уфе» заявили, что были бы рады вернуть Газизова в клуб
  • © Ростислав Мурзагулов
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«Мы ничего про отставку Газизова не слышали. И я думаю, что это было бы очень странно для такой солидной организации, как «Спартак». Они пригласили такого человека, доверили ему важные реформы не для того, чтобы через несколько месяцев попрощаться. Я думаю, вряд ли такое возможно», — приводит слова Мурзагулова ТНВ.

Он отметил, что был бы не против возвращения Газизова в «Уфу».

«Но я думаю, Газизов уже вышел на тот уровень, когда решение задачи по сохранению места в Российской премьер-лиге ему будет вряд ли интересно. И потом, насколько я знаю, у него и до приглашения в «Спартак» недостатка в приглашениях от больших клубов не было. Причём не только из российских и не только из ближнего зарубежья. Поэтому, я уверен, Шамиль точно без работы не останется. Если Газизов захочет вернуться домой в Уфу, мы, конечно, с удовольствием вернёмся, и Ринат Шайбеков с удовольствием снова станет его замом», — добавил функционер.

Газизов работает в «Спартаке» с июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» опровергли информацию о намерении Газизова покинуть клуб.

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