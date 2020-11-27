В «Спартаке» опровергли намерение Газизова покинуть команду

Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов опроверг информацию о том, что совет директоров на ближайшем собрании будет рассматривать вопрос об уходе Шамиля Газизова с должности генерального директора клуба.

«Мне ничего не известно о личных планах Заремы Салиховой, на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Совет директоров сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего не известно», — цитирует Фетисова ТАСС.

Также глава департамента «Спартака» по связям с общественностью опроверг информацию о том, что Газизов не хотел принимать на работу нового спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

Ранее сообщалось, что Газизов недоволен возвращением Попова в «Спартак», но не собирается покидать свой пост.