В «Спартаке» опровергли намерение Газизова покинуть команду
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- РИА Новости
«Мне ничего не известно о личных планах Заремы Салиховой, на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит. Совет директоров сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего не известно», — цитирует Фетисова ТАСС.
Также глава департамента «Спартака» по связям с общественностью опроверг информацию о том, что Газизов не хотел принимать на работу нового спортивного директора клуба Дмитрия Попова.
Ранее сообщалось, что Газизов недоволен возвращением Попова в «Спартак», но не собирается покидать свой пост.